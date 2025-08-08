「TOPIX先物」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限3万6528枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万6528枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 36528( 34814)
ソシエテジェネラル証券 28711( 28161)
JPモルガン証券 8795( 7657)
バークレイズ証券 5240( 5228)
モルガンMUFG証券 4013( 3933)
ゴールドマン証券 5731( 3343)
みずほ証券 5418( 3062)
ビーオブエー証券 2705( 2583)
野村証券 4000( 2571)
シティグループ証券 5920( 1874)
BNPパリバ証券 2703( 1653)
サスケハナ・ホンコン 1520( 1520)
ドイツ証券 1143( 1143)
日産証券 862( 862)
SBI証券 652( 570)
UBS証券 892( 542)
広田証券 458( 458)
インタラクティブ証券 423( 423)
大和証券 395( 377)
SMBC日興証券 385( 346)
三菱UFJeスマート 26( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
日産証券 10( 10)
SBI証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース