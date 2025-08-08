「日経225先物」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8607枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8607枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8607( 8438)
ソシエテジェネラル証券 3450( 3400)
サスケハナ・ホンコン 830( 830)
SBI証券 1770( 822)
ゴールドマン証券 813( 811)
松井証券 774( 774)
バークレイズ証券 663( 663)
ビーオブエー証券 508( 508)
JPモルガン証券 487( 467)
ドイツ証券 429( 429)
日産証券 381( 381)
楽天証券 646( 340)
マネックス証券 261( 261)
野村証券 167( 167)
UBS証券 144( 144)
みずほ証券 108( 108)
インタラクティブ証券 105( 105)
BNPパリバ証券 233( 94)
大和証券 91( 91)
三菱UFJeスマート 108( 82)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
松井証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
ABNクリアリン証券 26( 26)
フィリップ証券 16( 16)
SBI証券 19( 13)
三菱UFJeスマート 8( 6)
日産証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
楽天証券 4( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース