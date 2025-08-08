「日経225先物」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限3万4929枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万4929枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 34929( 32566)
ソシエテジェネラル証券 20784( 19507)
サスケハナ・ホンコン 6119( 6119)
バークレイズ証券 3327( 3054)
JPモルガン証券 4926( 2867)
野村証券 5003( 2080)
みずほ証券 2748( 1840)
モルガンMUFG証券 2172( 1775)
ゴールドマン証券 7663( 1474)
SBI証券 3042( 1422)
日産証券 1528( 1420)
ビーオブエー証券 2228( 1407)
松井証券 1277( 1277)
大和証券 1405( 1001)
UBS証券 900( 900)
楽天証券 1257( 847)
ドイツ証券 836( 812)
三菱UFJeスマート 709( 665)
BNPパリバ証券 1206( 660)
SMBC日興証券 383( 355)
シティグループ証券 1052( 0)
三菱UFJ証券 680( 0)
東海東京証券 46( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 448( 298)
松井証券 75( 75)
ABNクリアリン証券 164( 64)
楽天証券 75( 49)
SBI証券 51( 39)
JPモルガン証券 923( 23)
三菱UFJeスマート 19( 13)
フィリップ証券 10( 10)
日産証券 10( 10)
マネックス証券 8( 8)
バークレイズ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 2750( 0)
シティグループ証券 300( 0)
野村証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース