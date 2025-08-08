物語のキーキャラクター「おつきのコ」もお披露目！サンエックス『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』
サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の劇場アニメ『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が公開決定。
新キャラクターとして「おつきのコ」がお披露目され、ムビチケの特典やNintendo Switchソフトの発売も決定しました！
サンエックス『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』
公開日：2025年10月31日（金）
ナレーション：井ノ原快彦 本上まなみ
原作：サンエックス
監督：イワタナオミ
脚本：角田貴志（ヨーロッパ企画）
美術監督：日野香諸里
アニメーション制作：ファンワークス
配給：アスミック・エース
2019年に初めての、劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開された、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」
2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数は300万人を超え、”大ひっと”映画シリーズに成長しました☆
シリーズ第4弾は、空の王国での大冒険を描く『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』
2025年10月31日に全国ロードショーとなり、新キャラクターとして「おつきのコ」がおひろめされました！
また、ムビチケ第2弾の発売＆特典と、Nintendo Switchソフトの発売も決定です☆
映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ ストーリー
すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。
雨のせいで、 あげものコンビ・とんかつとえびふらいのしっぽの体がじめじめに…。
そんなある日のこと、空からとつぜん何かが落ちてきました！
「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、そのコは空の王国からやってきた〈おうじ〉でした。
雲の上は今しんこくな水不足。
王国のピンチを救うため、すみっコたちの空の冒険がはじまります！
新キャラクター「おつきのコ」の全貌公開
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』では、しんこくな水不足を解決するため、すみっコの町に空の王国の「おうじ」がやってきます。
がんばりやの「おうじ」を、幼いころからいつもそばで支えてきたのが、今回詳細が明らかになった「おつきのコ」です！
新たに公開された場面写真では、「みにっコ」のように小さな体で宙に浮いている様子が☆
「おうじ」に寄り添う姿がかわいらしい「おつきのコ」ですが、「おうじ」との関係性や「すみっコ」たちとの冒険の中で、どんな役割を担うのでしょうか。
映画本編で「おつきのコ」がどのように活躍するか注目です！
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 ムビチケ第2弾
発売日：2025年8月29日(金)
価格：一般 1,600円(税込)／小人 900円(税込)／
※ムビチケ特典の詳細は公式HPにて確認ください
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』のムビチケ第2弾を発売。
さまざまな特典がついたチケットが、2025年8月29日より各所に登場します☆
ラバーキーホルダー（おつきのコ）付きムビチケ前売券（カード）
購入方法：劇場窓口／メイジャー通販サイト／MOVIE WALKER STORE
※第2弾ムビチケカードのデザインは1種
※特典は数量限定・なくなり次第終了
※なくなり次第、「ムビチケカードのみ」の販売
※舞台挨拶等、特別興行には利用できない場合があります
「おつきのコ」のラバーキーホルダーが付いた、カードタイプのムビチケ。
劇場窓口やメイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STOREにて取り扱いです。
スマホ壁紙付きムビチケ前売券（オンライン）
購入方法：ムビチケのウェブサイト（デジタル映画観賞券）
※舞台挨拶等、特別興行には利用できない場合があります
※「ムビチケ前売券（オンライン）」にはムビチケカードは付きません
※特典には、ムビチケ前売券（オンライン）購入後、ムビチケから送られる「ご購入チケット情報」メールに記載のURLよりダウンロード
オンラインで購入できるムビチケには、スマホ壁紙の特典を用意。
購入後、メールに記載されたURLから、特典をダウンロードできます☆
@Loppi限定「カラビナキーホルダー2個セット付ムビチケコンビニ券」
販売期間：2025年8月29日(金)10:00〜10月30日(木)23:30
グッズ引換日：2026年2月5日(木)
価格：
一般ムビチケコンビニ券セット 4,350円(税込)
（一般ムビチケコンビニ券1,600円＋カラビナキーホルダー2個セット2,750円）
小人ムビチケコンビニ券セット 3,650円(税込)
（小人ムビチケコンビニ券900円＋カラビナキーホルダー2個セット2,750円）
@Loppi限定で「カラビナキーホルダー2個セット付ムビチケコンビニ券」を発売。
かわいい「すみっコ」デザインのカラビナキーホルダーが付いた特典付きムビチケ「空の王国セット」「すみっコ冒険セット」の2種類が登場します！
Nintendo Switchソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』
発売日：2025年10月30日(木)
価格：4,378円（税込）
ジャンル：イラストクロスワードパズル
プレイ人数：1人〜4人
対象年齢：審査中
発売元：イマジニア株式会社
Nintendo Switchソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』は、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』をテーマにしたゲーム。
登場キャラクターやアイテムがモチーフのパズルを解き、ドットイラストを描きます☆
枠の外にある数字をヒントにマスを埋めると、かわいいキャラクターのイラストが完成。
映画を観た後は、ゲームでも物語の余韻に浸れます！
注目の新キャラクターに、かわいい特典付きムビチケやNintendo Switchソフトの発売も発表。
サンエックスの『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は、2025年10月31日より全国ロードショーです！
©2025 日本すみっコぐらし協会映画部
© Imagineer Co., Ltd.
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
※ゲーム画面は開発中のものです。
