サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の劇場アニメ『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が公開決定。

新キャラクターとして「おつきのコ」がお披露目され、ムビチケの特典やNintendo Switchソフトの発売も決定しました！

サンエックス『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』

公開日：2025年10月31日（金）

ナレーション：井ノ原快彦 本上まなみ

原作：サンエックス

監督：イワタナオミ

脚本：角田貴志（ヨーロッパ企画）

美術監督：日野香諸里

アニメーション制作：ファンワークス

配給：アスミック・エース

2019年に初めての、劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開された、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」

2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数は300万人を超え、”大ひっと”映画シリーズに成長しました☆

シリーズ第4弾は、空の王国での大冒険を描く『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』

2025年10月31日に全国ロードショーとなり、新キャラクターとして「おつきのコ」がおひろめされました！

また、ムビチケ第2弾の発売＆特典と、Nintendo Switchソフトの発売も決定です☆

映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ ストーリー

すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。

雨のせいで、 あげものコンビ・とんかつとえびふらいのしっぽの体がじめじめに…。

そんなある日のこと、空からとつぜん何かが落ちてきました！

「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、そのコは空の王国からやってきた〈おうじ〉でした。

雲の上は今しんこくな水不足。

王国のピンチを救うため、すみっコたちの空の冒険がはじまります！

新キャラクター「おつきのコ」の全貌公開

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』では、しんこくな水不足を解決するため、すみっコの町に空の王国の「おうじ」がやってきます。

がんばりやの「おうじ」を、幼いころからいつもそばで支えてきたのが、今回詳細が明らかになった「おつきのコ」です！

新たに公開された場面写真では、「みにっコ」のように小さな体で宙に浮いている様子が☆

「おうじ」に寄り添う姿がかわいらしい「おつきのコ」ですが、「おうじ」との関係性や「すみっコ」たちとの冒険の中で、どんな役割を担うのでしょうか。

映画本編で「おつきのコ」がどのように活躍するか注目です！

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 ムビチケ第2弾

発売日：2025年8月29日(金)

価格：一般 1,600円(税込)／小人 900円(税込)／

※ムビチケ特典の詳細は公式HPにて確認ください

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』のムビチケ第2弾を発売。

さまざまな特典がついたチケットが、2025年8月29日より各所に登場します☆

ラバーキーホルダー（おつきのコ）付きムビチケ前売券（カード）

購入方法：劇場窓口／メイジャー通販サイト／MOVIE WALKER STORE

※第2弾ムビチケカードのデザインは1種

※特典は数量限定・なくなり次第終了

※なくなり次第、「ムビチケカードのみ」の販売

※舞台挨拶等、特別興行には利用できない場合があります

「おつきのコ」のラバーキーホルダーが付いた、カードタイプのムビチケ。

劇場窓口やメイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STOREにて取り扱いです。

スマホ壁紙付きムビチケ前売券（オンライン）

購入方法：ムビチケのウェブサイト（デジタル映画観賞券）

※舞台挨拶等、特別興行には利用できない場合があります

※「ムビチケ前売券（オンライン）」にはムビチケカードは付きません

※特典には、ムビチケ前売券（オンライン）購入後、ムビチケから送られる「ご購入チケット情報」メールに記載のURLよりダウンロード

オンラインで購入できるムビチケには、スマホ壁紙の特典を用意。

購入後、メールに記載されたURLから、特典をダウンロードできます☆

@Loppi限定「カラビナキーホルダー2個セット付ムビチケコンビニ券」

販売期間：2025年8月29日(金)10:00〜10月30日(木)23:30

グッズ引換日：2026年2月5日(木)

価格：

一般ムビチケコンビニ券セット 4,350円(税込)

（一般ムビチケコンビニ券1,600円＋カラビナキーホルダー2個セット2,750円）

小人ムビチケコンビニ券セット 3,650円(税込)

（小人ムビチケコンビニ券900円＋カラビナキーホルダー2個セット2,750円）

@Loppi限定で「カラビナキーホルダー2個セット付ムビチケコンビニ券」を発売。

かわいい「すみっコ」デザインのカラビナキーホルダーが付いた特典付きムビチケ「空の王国セット」「すみっコ冒険セット」の2種類が登場します！

Nintendo Switchソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』

発売日：2025年10月30日(木)

価格：4,378円（税込）

ジャンル：イラストクロスワードパズル

プレイ人数：1人〜4人

対象年齢：審査中

発売元：イマジニア株式会社

Nintendo Switchソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』は、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』をテーマにしたゲーム。

登場キャラクターやアイテムがモチーフのパズルを解き、ドットイラストを描きます☆

枠の外にある数字をヒントにマスを埋めると、かわいいキャラクターのイラストが完成。

映画を観た後は、ゲームでも物語の余韻に浸れます！

注目の新キャラクターに、かわいい特典付きムビチケやNintendo Switchソフトの発売も発表。

サンエックスの『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は、2025年10月31日より全国ロードショーです！

©2025 日本すみっコぐらし協会映画部

© Imagineer Co., Ltd.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※ゲーム画面は開発中のものです。

