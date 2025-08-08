大阪Ｂが永野健コーチをブラジルのスザノ・ヴォレイに派遣「成長して戻ってこられたらと思います！」

大同生命SV.LEAGUE MENの大阪ブルテオンは8日、永野健コーチ（40）をブラジルのスーパーリーガに所属するスザノ・ヴォレイに派遣すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

永野コーチは、2007年に選手としてパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団。17シーズンと長きにわたりチームを支え、2009年からの8年間は男子日本代表としても活躍した。2022年からは選手兼コーチとしてチームに所属。2023-24シーズン限りで現役を引退するも、コーチとしてチームに留まった。

永野コーチはクラブを通してコメントしている。

「この度、スザノヴォレイ（ブラジル）でのコーチをさせていただくことになりました。全日本U20や、日本代表Bのコーチなど、今までも沢山のことに挑戦させていただきましたが、今回はスザノヴォレイのコーチとして、海外への挑戦をしてきます！これまで学んだ事を活かしつつ、更に視野を広げる為に少し日本を離れますが、成長して戻ってこられたらと思います！引き続き大阪ブルテオンの応援よろしくお願いいたします」