8日、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、8月12日（火）から開催される韓国招待試合に出場する女子日本代表14名を発表した。

韓国招待試合は、8月12日（火）から17日（日）にかけて韓国の晋州（チンジュ）で開催される。アルゼンチン、チェコ、フランス、日本、韓国、スウェーデンの6チームが参加し、総当たり戦による勝利数で順位を決定する。

出場選手の中には、バレーボールネーションズリーグ2025女子に出場したアウトサイドヒッターの野中瑠衣、リベロの川畑遥奈や西崎愛菜が選出された。さらに、昨シーズンの大同生命SV.LEAGUE WOMENで、ブロック決定本数ランキングの上位だったミドルブロッカーの山口真季や麻野七奈未も名を連ねた。

日本は12日（火）13:00からフランス、13日（水）19:00からチェコ、15日（金）17:00からアルゼンチン、16日（土）14:00から韓国、17日（日）18:00からスウェーデンと対戦する。

▼女子日本代表 韓国招待試合出場選手

■アウトサイドヒッター

長内美和子（Astemoリヴァーレ茨城）

オクム大庭冬美ハウィ（埼玉上尾メディックス)

野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路)

河俣心海（ヴィクトリーナ姫路）

深澤つぐみ（東レアローズ滋賀）

廣田あい（NECレッドロケッツ川崎)

■セッター

安田美南（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）

髙佐風梨（クインシーズ刈谷）

■ミドルブロッカー

山口真季（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）

山中宏予（埼玉上尾メディックス)

麻野七奈未（デンソーエアリービーズ）

飯山エミリ（東海大学3年）

■リベロ

川畑遥奈（デンソーエアリービーズ）

西崎愛菜（大阪マーヴェラス）

