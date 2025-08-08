こう着ればいいのか！【niko and ...】40代ママ店員がお手本♡「大人スカートコーデ」

甘さ控えめにスカートを楽しみたい大人コーデでは、上品さや華やかさを意識したいところ。そこで今回は【niko and ...（ニコアンド）】の40代ママ店員さんが提案する「大人のスカートコーデ」をご紹介。大人女性の魅力が引き立つスカート選びや、着こなしのヒントを得られるかも。

カジュアルにもキレイめにも使える

【niko and ...】「DRYクシュイージースカート」\5,000（税込）

ナチュラルなストレートシルエットと落ち着いた色味で大人っぽく、甘くなりすぎないスカートコーデ。メンズライクなベストを合わせることで、より甘さ控えめな印象に仕上がっています。ゆったりとしたサイズ感のトップスでラフなこなれ感を演出し、スカートの縦ラインと色味で程よく引き締め。頑張りすぎないけどおしゃれに見える、大人女性のデイリーにおすすめの着こなしです。

大人も挑戦しやすい柄スカートのコーデ

【niko and ...】「アニマルプリントスカート」\6,000（税込）

レオパード柄ながら、公式サイトで「辛さ控えめが取り入れやすい」と紹介されているように、落ち着いたトーンなので大人女性の着こなしにマッチ。ブラウンのワントーンで統一すれば、大人も着こなしやすいコーデに。広がりすぎないシルエットとドレープ感のある生地が、程よい抜け感を演出してくれそうです。

