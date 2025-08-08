ËÌÌîÎÜ²Ú¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¥³¥é¥Ü¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ²ò¶Ø¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¤Ë
¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÌîÎÜ²Ú¡Ê26¡Ë¤¬ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡¢TVerÇÛ¿®¤Ê¤É¤¢¤ê¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬8Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¤Ç¡¢É½»æ¤Ë¤Ï¥°¥¢¥à¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥¥Ë¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢³ëÌÚ¤µ¤¯¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÇÛ¤µ¤ì¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¤ªÅÏ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢8·î30Æü¤ËÅìµþ¡¦½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¡¢Æ±31Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦À±Ìî½ñÅ¹¡¡¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¤ÈÂçºå¡¦TSUTAYA EBISUBASHI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï8·î29Æü¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¸ø¼°X¤Ç¤ÏÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¸¶ºî¤Ç¡¢ËÌÌî±é¤¸¤ë¶î¤±½Ð¤·¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³ëÌÚ¤µ¤¯¤é¤¬¡¢°ÆÁ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ä¸½¾ì¤Ç¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤é¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÌ´¤ËÇË¤ì¤¿²¡ÅÄ³Ù±é¤¸¤ë¶ùÅÄÇ¦¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï¥°¥¢¥à¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¸¶ºî¼Ô¤Î·Ë¤¢¤¤¤ê»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢³ëÌÚ¤µ¤¯¤é¤¬¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ËÎ×¤à»Ñ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¿ÍÀ¸½é¥°¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÌÌî¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö³°¤Ç¤Î»£±Æ¤Î»þ¤ËÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¸½ÃÏ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡ØBeautiful girl¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ö¤ò¤È¤á¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¡¢¥°¥¢¥à¤Ç¥â¥Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¸«¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¸¶ºî¤Î·Ë¤¢¤¤¤êÀèÀ¸¤¬³¨¥³¥ó¥Æ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤³ëÌÚ¤µ¤¯¤é¤ÎÊª¸ì¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡ª¤¼¤Ò¿·¤·¤¤¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÌî¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Â´¶ÈÄ¾¸å¤ÎºòÇ¯È¯Çä¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ç°ì»å¤Þ¤È¤ï¤ÌÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ËÌÌîÎÜ²Ú¡Ê¤¤¿¤Î¡¦¤ë¤«¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£13Ç¯¤ËSKE48¤Î6´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£Æ±´ü¤ËËÌÀî°½ÇÃ¡¢ÅìÍû±ñ¤é¡£17Ç¯¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°Õ³°¤Ë¥Þ¥ó¥´¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇÁªÈ´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£24Ç¯6·îÂ´¶È¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿¨¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ë¡©¡×¤òÈ¯Çä¡£158¥»¥ó¥Á¡£