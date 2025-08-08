元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が8日、自身のインスタグラムを更新。「my angel」と呼ぶ仲良しのアナウンサーとのショットを公開した。

「先日、my angelゆかさんと」と、ノースリーブのトップス、キャップ姿の自身と眼鏡姿のテレビ東京・竹崎由佳アナウンサーがほほ笑む2ショットを投稿。「あれこれたっっくさん話して心も頭もすっきり 会えるとなんだかホッとします」とつづり、心を許す間柄であることを明かした。

ストーリーでは「最近ゆかさんパワーで夜にWBS見る習慣ができてて前より少しだけ経済の知識が増えたかも」とコメント。

竹崎アナも自身のインスタグラムに2ショットをアップし、「先日あんなちゃんと おすすめの古着屋さんを教えてもらって楽しみな予定ができました この日も元気をチャージしてもらいました」とつづった。

フォロワーからは「仲良いんだ！」「美人2人の画力が凄い」「心を解放してお喋り出来るお友達大切ですね」「姉妹みたい」「メガネっ子、かわいい」などのコメントが届いている。