和食さと お盆限定で黒毛和牛コースを特別価格に/食べ放題の黒毛和牛コースが550円オフ

国内199店舗を展開する「和食さと」は、2025年8月9日〜8月17日の9日間、お盆限定の「黒毛和牛コース特別価格キャンペーン」を開催する。

黒毛和牛が食べ放題になる「さと式焼肉黒毛和牛コース」「さとしゃぶ･さとすき黒毛和牛コース」を、大人･シニア1人につき税込550円引きで提供するというもの。柔らかくジューシーな黒毛和牛をお得な価格で楽しめる。

〈「黒毛和牛コース特別価格キャンペーン」概要〉

【対象店舗】

和食さと全店(199店舗)

【キャンペーン期間】

2025年8月9日〜8月17日

【対象コース(大人･シニア料金、税込)】

･さと式焼肉黒毛和牛コース

5,599円(通常価格 6,149円)

･さとしゃぶ･さとすき黒毛和牛コース

5,159円(通常価格 5,709円)

和食さと お盆期間限定の特別価格キャンペーン

〈「黒毛和牛コース」では特別な一品料理が食べ放題〉

「さと式焼肉黒毛和牛コース」では、コース限定の食べ放題の一品料理として、『ふぐの唐揚げ』『活〆真穴子の天ぷら』『ユッケ風ローストビーフ』『まぐろ･サーモン･いか･甘エビのお刺身盛り合わせ』などのメニューを用意している。

さらに、今年の新作メニュー『いかおろしマヨネーズ』『海鮮三色カルパッチョ』も食べ放題になる。食べ放題の料理の種類は、鍋食材やお寿司などの一品料理を合わせて約130品。自分で作れる「ソフトクリーム」は、ソースやトッピングも自由に楽しめる。

和食さと 店舗外観