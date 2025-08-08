「うちの嫁、全然気が利かないのよ」悪口を言いふらす義母、ご近所さんの『意外な反撃』に撃沈！

今回は嫁姑問題に苦労している、筆者の友人B子のエピソードをご紹介します。

結婚後、地元と離れた夫の実家で義両親と同居することに。「夫さえいてくれれば」と深く考えずに同居をスタートしました。

義両親は長年この土地に住んでおり、近所付き合いも盛んで、毎日のようにご近所さんが立ち寄っては世間話に花を咲かせていました。

世間話で嫁の悪口を言いふらす姑

私の姿を見て驚いたこともあったでしょうが、ご近所さんの言葉が心に響いたのでしょう。

この日を境に姑が私の悪口を言うことはなくなりました。あの時のご近所さんに感謝しています。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年3月】

5歳、3歳、1歳の3人の子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。