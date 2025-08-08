◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

日本(FIBAランク21位)が戦うのはグループB。初戦でシリアに31点差をつけて圧勝し、2戦目は、初戦でグアムに勝利したイラン(FIBAランク28位)と対戦します。

共に1勝を勝ち取った日本とイランは、グループ首位をかけてしのぎを削ります。日本が注意すべきイランの要注意プレーヤーを紹介します。

1人目は、14番のアルサラン・カゼミ選手。2013年イラン初のNBAドラフト指名選手で、現在はチーム最年長の35歳。202cmの長身で、アジアカップ予選では1試合平均リバウンドがチーム最多の8.2回をマークしています。チームメートをサポートするスクリーンプレーやゴール下のプレーを得意とするほか、速攻からのダンクや3Pシュートでも得点を決める力があります。

もう1人は、17番のマティン・アガジャンプール選手です。3Pシュートを武器に、アジアカップ予選4試合で17本を記録。初戦のグアム戦でも、12本中6本成功させ、チーム最多19得点をマークしました。

グループステージの戦いは、各組1位が準々決勝へ進出し、2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。そのため優勝を目指す日本にとっては、勝利しておきたい大事な一戦となります。イラン戦は8日午後8時10分から始まります。