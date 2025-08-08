京都・烏丸御池にエリアに、連日行列ができる話題の焼き菓子カフェ「Berry Button（ベリーボタン）」があるのをご存じですか？手がけるのはなんと24歳の若き女性オーナー。自家製焼き菓子のレベルが高すぎるとSNSでも話題で、「可愛いだけじゃない、本気の焼き菓子」と評判です。今回は実際に取材を行い、お店の魅力から看板スイーツ、オーナーのストーリーまでをたっぷりとご紹介。焼き菓子好きは必見です！

若き女性オーナーが家族とともにつくる、愛されカフェ

京都・烏丸御池エリアの大通り沿いに、溶け込むように佇む焼き菓子カフェ「Berry Button（ベリーボタン）」。ガラス張りのエントランスに、木製のサイン。シンプルなのに記憶に残る店構えが印象的で、「あれ、ここって…？」と何度も振り返りたくなります。週末ともなれば、甘い香りに誘われてできる行列に、思わず足を止めてしまう人も多いとか。

お店の扉を開けると、まず驚くのがその雰囲気。木の温もりを感じるナチュラルなインテリアに、アイアン素材の洗練されたアクセント。美術館のような静けさと、家のリビングのような安心感が共存していて、「なんか、いいなぁ…」と、つい長居してしまいそうになります。道路に面したテラス席では、行き交う人を眺めながら、ゆったりとお茶の時間を楽しむ人も。京都らしい、ゆるやかな時間が流れています。

そんな素敵な空間をつくり上げたのは、なんと24歳の女性・松長一葉さん。双子の妹さんやお母さん、お姉さんとともに、家族で温かくお店を運営していて、「いつ来ても同じ笑顔が迎えてくれる安心感」を大切にしているそう。アットホームな空気感がBerry Buttonならではの魅力かもしれないなと感じました。

ちなみに、店名の「Berry Button」は英語で“おへそ”の意味を持つ「belly button」に由来するもの。マドレーヌの膨らみ（＝おへそ）にとことんこだわる、というお茶目で真っ直ぐな姿勢が伝わってきますよね。

“焼きたて”が主役の絶品焼き菓子。こだわりを感じる食感がたまらない！

ショーケースに並ぶのは、すべてその朝に焼いたものだけ。焼き菓子専門店ならではの“焼きたて至上主義”が、もう最高すぎる…！フィナンシェやマドレーヌ、エッグタルトなど、どれも“小さな主役級”の存在感。

SNS映えするビジュアルもさることながら、食べてびっくり。どれも“ちゃんと美味しい”んです。ここでは筆者が実際にいただいた3品を紹介します。

しっとり＆サクッ食感に驚き！ソルティチョコフィナンシェ

底はカリッと香ばしく、噛んだ瞬間のサクサク感にまず驚き！生地にチョコレートが練り込まれていて、しっとり、なのに重すぎない。そこへキリッと効いた塩気が合わさって…これはもう、食べる手が止まりません。

みちっと目が詰まった生地は、気泡が少なく、旨みがぎゅっと凝縮。甘さと塩気のバランスが抜群でした。

カリふわ食感がクセになる！キャラメルピーカンマドレーヌ

こちらはフィナンシェとは対照的に、ふんわり軽やかな仕上がり。キャラメルの香ばしさとピーカンナッツのカリッとした食感が絶妙にマッチしていて、「優しい甘さってこういうことか…！」と納得。焼き菓子って、こんなに奥深かったんですね。

生地の“おへそ”部分がぽこっと膨らんでいて、見た目もとっても可愛い！店名「Berry Button（おへそ）」の由来にも納得です。

卵のコクがじゅわ～！サクとろエッグタルト

サクサクのパイ生地に、とろ～り濃厚なエッグフィリング。甘さは控えめで、卵の風味がしっかり感じられます。外サク中とろ、の黄金バランスに思わず拍手！これはリピーター続出も納得です。

どの焼き菓子も、日が経つと“必要以上に”しっとりしてしまうため、当日の朝に焼いたものしか販売しないというこだわりも素敵。「焼きたてを一番美味しい状態で届けたい」という気持ちが、ちゃんと味に表れています。

ちなみに…百貨店の催事に出店したり、通販も不定期で行っているとのこと。ですが、やっぱりおすすめはお店に直接足を運んで、できたての空気ごと味わうこと。これは、焼き菓子好きならずとも一度は体験してほしいです！

カフェでいただけるラテも、苦味がしっかり効いていて焼き菓子との相性抜群でした。

一度行ったら忘れられない…！Berry Buttonが“推せる”！

Berry Buttonの魅力をひとことで言うなら、“ちゃんと、美味しい。そしてあたたかい”。可愛いビジュアルの焼き菓子に、ほっこり系かと思いきや…その完成度はプロ級。どれも手抜きゼロのこだわりスイーツばかり。

「いつ来ても、変わらずに迎えてくれる安心感をつくりたい」

そんな想いのとおり、店内にはあたたかな空気が流れていて、どこか“帰ってきたくなる”ような感覚に。美味しさも、空間も、人も、全部に愛がある。Berry Buttonはそんな“推せる”焼き菓子カフェでした。

About Shop

Berry Button（ベリーボタン）

京都府京都市中京区押油小路町233 京都スクエアビル 1F

営業時間：11:00～18:00

定休日：木曜日、金曜日

Instagram：＠berry._.button

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。