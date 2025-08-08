夏の夜を彩る花火大会。

能登半島地震の影響で去年は中止となった大会も、今年は再開されるイベントが増えてきました。

各主催者からの情報をもとに８月中旬以降に石川県内で開催が予定されている主な花火大会は次の通りです。

【鳥越一向一揆まつり】

8月10日（日）午後8時から

白山市の道の駅「一向一揆の里」周辺にて

・規模としては大きくはありませんが、その分、至近距離で花火を見られるため迫力があります。また、山間部にこだまする音やミュージック花火も見どころです。

【ござれ祭り】

8月16日（土）午後8時30分から

能登町のやなぎだ植物公園にて

会場駐車場は混雑が予想されますので、乗り合わせての来場が推奨されています。

・視界いっぱいに広がるほどの近さで花火が打ち上がります。音楽とシンクロした光と音が全身を包みこみます。

【陸上自衛隊金沢駐屯地 納涼祭】

8月23日（土）午後7時50分から

金沢市の陸上自衛隊 金沢駐屯地にて

駐屯地の中に駐車場はありません。駐屯地の外に一部駐車場が設けられていますが、台数に限りがあるため、公共交通機関を利用してください。シャトルバスなどはありません。

・普段は立ち入れない金沢駐屯地で隊員たちと盆踊りを楽しんだ後、納涼祭のフィナーレを飾る花火です。

【内灘サンセットアワー 内灘復興花火】

8月23日（土）午後8時から

内灘海岸にて

会場に駐車場はありません。シャトルバスや内灘町コミュニティバス「なだバスナディ」を利用してください。

・復興を祈念して観客と盛り上がれるプログラムを用意しています。

【鵜川にわか祭り】

8月23日（土）午後8時45分から

能登町の鵜川漁港にて

能登半島地震の影響により、臨時駐車場は設けられていません。

・華麗で勇壮な武者絵が描かれた「にわか」と呼ばれる大奉燈が集結し、その上で花火が打ち上げられます。

【辰口まつり】

8月23日（土）午後9時10分から

能美市役所本庁舎周辺にて

駐車場は物見山運動公園と辰口福祉会館に設けられます。

混雑が予想されるため、能美市コミュニティバス「のみバス」が全便無料となります。公共交通機関の利用が推奨されています。

・能美市誕生20周年をお祝いするバルーンランタンと花火が会場を盛り上げます。

【宝達志水大花火2025】

10月12日（日）午後6時半から

宝達志水総合体育館前 特設会場にて

会場付近には有料駐車場が500台分、また無料駐車場として宝達中学校と押水小学校、消防団第2分団詰所が開放されます。

・音楽と花火がコラボレーションしたスターマインや、伝統工芸の能登花火の吹き出しが見どころです。

【鶴来花火】

10月11日（土）午後7時から

白山市の一八河原公園にて

・「スカイフェスタ＆鶴来まつり」の中で打ち上げます。涼しい時期に開催するので、見やすく穴場の花火大会です。