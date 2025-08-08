亀梨和也、“弟のような後輩”Snow Manへの想いを明かす「身内感もあるんだよね」

8月8日、日本テレビ系『ZIP！』にて、亀梨和也とSnow Man・渡辺翔太の対談VTRが放送され、亀梨和也が後輩グループのSnow Manに対する想いを語った。

自身にとって、Snow Manのメンバーは弟のような後輩だという亀梨。

渡辺が、「よく亀梨くんに、『おまえらは引っ込み思案で本当に萎縮しちゃうから。もっと前行け前行けって（言われていた）」と明かすと、亀梨は、「将来的には自分たちが看板背負ってというか、自分が看板として出なきゃいけないわけで。『おまえらも主役なんだよ』っていうのはすごい話した記憶があるね」と、下積み時代のSnow Manとの会話を回想。

さらに、「だから感慨深かったですよ。Snow Manがデビューできるってなったのは」と話すと、渡辺は、「すごい喜んでくれてたのをいまだに覚えてます」と明かした。

また、亀梨はSnow Manが出演する番組などを定期的にチェックしているといい、「不思議な感じだよね。なんか、後輩だけど、身内感もあるんだよね、Snow Manって」と話していた。