夏は野菜や果物が良く実る季節。れっきとした野菜の仲間である「メロン」も食べ頃を迎えています。5月～8月にかけて各産地で路地物が出回り、8月は北海道の赤肉メロンがラストスパート。市場でもスーパーでも「食べなきゃ損！」な一玉が狙い目ですね。

メロンとひと口に言っても、「赤肉」と「青肉」の2タイプがあり、それぞれにテイストの特徴があります。赤肉は、とろけるような甘さがあって弾けるようなジューシーさ。一方で、青肉はさわやかな上品な甘さで後から香りの余韻を残します。

おいしいメロンの見分け方

せっかくメロンを買うなら、当たりの一玉を選びたいですね。そこで見分けるポイントは、3つ。まずは、特徴的な網目模様が細かく、くっきり盛り上がっていること。つぎは、お尻（花落ち部分）を軽く押して、ほんのり弾力があること。持った時にずっしり重いものを選んでみましょう。

甘い香りが漂ってきたら食べ頃のサイン

まずは常温で追熟しておきます。甘い香りが漂ってきたら食べ頃で、食べる前に冷蔵庫で冷やしていただきます。

実は、冷やしすぎると味がぼやけてしまうそうで、およそ2～3時間前くらいがベストです。

生ハムとメロンのサラダ

甘い赤肉メロン、実はサラダにしても絶品です。モッツァレラチーズ、メロン、生ハムを合わせて、甘しょっぱいデザート風の一皿にして楽しみましょう。

◎材料（2人分）

・メロン……1/4個

・生ハム……好きなだけ

・モッツァレラチーズ……1個

・はちみつ……小さじ1

・オリーブオイル……小さじ1

・ミントの葉……あれば

◎作り方

1．メロンは皮と種を取り、一口サイズにカット。

2．生ハム、モッツァレラは手で食べやすいサイズにちぎる。

3．メロンと生ハムをバランスよく盛る。

4．オリーブオイルとはちみつを混ぜて、上からかける。

5．ミントを添えて完成。

自家製フローズンメロンソーダ

甘く爽やかな赤肉メロンを凍らせて、ミキサーでシェイク。しっかり甘みが欲しいときは、サイダーで作るのがおすすめです。

◎材料（1人分）

・凍らせたメロン……8分の1

・炭酸水（サイダーもOK）……150ml（ミキサーが回しにくかったら足す）

※ミントやアイスクリーム、生クリームなどお好みで添えて楽しんでみましょう

◎作り方

1．材料をすべてミキサーに入れて撹拌する

Point.メロンは細かく切ってから凍らせておくと使いやすい