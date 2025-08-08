KiiiKiii、「Mカ」特別ステージで新曲『DANCING ALONE』初披露！ジユ＆キヤはMCでも活躍

ガールズグループKiiiKiiiが、新曲『DANCING ALONE』の初パフォーマンスでカムバックの幕を開けた。

KiiiKiiiは8月7日、Mnet「M COUNTDOWN」の放送900回を記念して行われる「M COUNTDOWN in 保寧（ポリョン）」に出演し、新曲『DANCING ALONE』の音楽番組初ステージを披露した。

この日KiiiKiiiは、黒と白を基調にしたキッチュでレトロなスタイリングで登場。スピード感のある軽快なビートに力強く伸びやかなダンスが融合し、会場の雰囲気を一気に盛り上げた。向かい合って踊ったり、肩に手を置いて一列に並んだりと、多彩で華やかなパフォーマンスを披露し、終始明るい笑顔で爽やかなエネルギーを届けた。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

ブリッジパートでは絶妙な強弱のコントロールで高揚感をさらに引き上げ、クライマックスでは全員で手を繋いでジャンプ。その瞬間、会場に放たれたウォーターキャノンによって虹がかかるという絵のような光景が広がり、観客から大きな歓声が上がった。

（画像＝Mnet「M COUNTDOWN in 保寧」キャプチャ）

さらに、この日はジユとキヤがスペシャルMCとしても活躍した。2人はチェ・イェナのカムバックインタビューを担当し、新曲『Being a Good Girl Hurts』に合わせたセンスのある質問や、歌詞を引用したリアクションで番組を盛り上げた。

『DANCING ALONE』は、シティポップとレトロシンセポップサウンドが際立つダンスナンバーで、自由で飾らないKiiiKiiiらしい雰囲気に、友情を象徴する歌詞を重ね、夏の暑さを吹き飛ばす爽快なサウンドと中毒性のあるフレーズで、リリースと同時に多くのリスナーを魅了した。

カムバック初の音楽番組ステージを終えたKiiiKiiiは所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じて、「いよいよ『DANCING ALONE』を皆さんにお見せできて本当に嬉しく、ワクワクしています。初めてのカムバックなので、どんな姿をお見せすればいいのか悩みながら一生懸命準備しました。TiiiKiii（ファンダム名）をはじめ、多くの方々が『DANCING ALONE』で楽しく幸せな気持ちになってほしいです。今後の活動にも期待してください」と感想を伝えた。

KiiiKiiiは8月6日に1stデジタルシングル『DANCING ALONE』をリリースし、今後も音楽番組や多彩なコンテンツを通じて精力的に活動を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）