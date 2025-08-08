大手コンビニエンスストアが秋田犬をイメージしたスイーツを来週から販売します。



モチーフにしたのは「肉球」です。



8日、関係者らが鈴木知事にその可愛らしい魅力をPRしました。



いまや世界中から愛されている、秋田犬。



この秋田犬をモチーフにつくられた新商品がこちら、かわいい肉球の焼き印が入った、パンケーキです。





大手コンビニエンスストアのローソンは、東北各地のご当地食材を使った商品を開発しています。ローソン顧問 郷内正勝さん「この肉球パンケーキは秋田県代表！でございます。ぜひご期待いただければなというふうに考えております。」県産の米粉を使用したもちもちの生地でつぶあんと、男鹿の塩を混ぜ込んだマーガリンをサンドしました。秋田の自慢が詰め込まれたパンケーキを食べた、鈴木知事は。鈴木知事「米粉が入ってるからやっぱりもちもちですね。このあんこと男鹿塩マーガリンの甘さとしょっぱさのハーモニー、素晴らしいなと思います。生地もおいしい。」秋田犬の肉球パンケーキは、12日火曜日から県内と東北各県の店舗で販売されます。またローソン能代浅内店では発売初日の午前10時から1時間、モデルとなった秋田犬が訪れパンケーキをPRすることになっています。