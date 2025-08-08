秋田犬をイメージしたスイーツ モチーフは…”肉球” 大手コンビニエンスストアが東北で販売 秋田
大手コンビニエンスストアが秋田犬をイメージしたスイーツを来週から販売します。
モチーフにしたのは「肉球」です。
8日、関係者らが鈴木知事にその可愛らしい魅力をPRしました。
いまや世界中から愛されている、秋田犬。
この秋田犬をモチーフにつくられた新商品がこちら、かわいい肉球の焼き印が入った、パンケーキです。
ローソン顧問 郷内正勝さん
「この肉球パンケーキは秋田県代表！でございます。ぜひご期待いただければなというふうに考えております。」
県産の米粉を使用したもちもちの生地でつぶあんと、男鹿の塩を混ぜ込んだマーガリンをサンドしました。
秋田の自慢が詰め込まれたパンケーキを食べた、鈴木知事は。
鈴木知事
「米粉が入ってるからやっぱりもちもちですね。このあんこと男鹿塩マーガリンの甘さとしょっぱさのハーモニー、素晴らしいなと思います。生地もおいしい。」
秋田犬の肉球パンケーキは、12日火曜日から県内と東北各県の店舗で販売されます。
またローソン能代浅内店では発売初日の午前10時から1時間、モデルとなった秋田犬が訪れパンケーキをPRすることになっています。