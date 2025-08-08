ABS秋田放送

大手コンビニエンスストアが秋田犬をイメージしたスイーツを来週から販売します。

モチーフにしたのは「肉球」です。

8日、関係者らが鈴木知事にその可愛らしい魅力をPRしました。

いまや世界中から愛されている、秋田犬。

この秋田犬をモチーフにつくられた新商品がこちら、かわいい肉球の焼き印が入った、パンケーキです。

大手コンビニエンスストアのローソンは、東北各地のご当地食材を使った商品を開発しています。

ローソン顧問 郷内正勝さん
「この肉球パンケーキは秋田県代表！でございます。ぜひご期待いただければなというふうに考えております。」

県産の米粉を使用したもちもちの生地でつぶあんと、男鹿の塩を混ぜ込んだマーガリンをサンドしました。

秋田の自慢が詰め込まれたパンケーキを食べた、鈴木知事は。

鈴木知事
「米粉が入ってるからやっぱりもちもちですね。このあんこと男鹿塩マーガリンの甘さとしょっぱさのハーモニー、素晴らしいなと思います。生地もおいしい。」

秋田犬の肉球パンケーキは、12日火曜日から県内と東北各県の店舗で販売されます。

またローソン能代浅内店では発売初日の午前10時から1時間、モデルとなった秋田犬が訪れパンケーキをPRすることになっています。