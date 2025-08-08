¡È¥Ò¥ç¥×ÍÍ¡É¤³¤È¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×²ÃÆþ¤ÎBLITZWAY¥¨¥ó¥¿¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ø¥Á¥ã¥ó¥°¥à¡Ù½÷Í¥¤ÈºÆ·ÀÌó
½÷Í¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¤¬¡¢¸½½êÂ°»öÌ³½êBLITZWAY¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ÎÈ±·¿¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¥Ò¥ç¥×ÍÍ¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¡©
BLITZWAY¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ó¥®ÂåÉ½¤Ï8·î7Æü¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¤ÏBLITZWAY¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÊÊÌ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÆ·ÀÌó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ì¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤ê¹¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ÒÌò»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ì¾ºî¡ØµÜÄî½÷´±¥Á¥ã¥ó¥°¥à¤ÎÀÀ¤¤¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø¥¦¥é¥Á¥ã¥Á¥ã My Love¡Ù¡Ø»ä¤ÎÎø¤·¤¿¥Æ¥ê¥¦¥¹¡ÁA Love Mission¡Á¡Ù¡Ø·¯¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¡¢¡È¿®Íê¤Ç¤¤ë±éµ»ÇÉ½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢8·î9Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ëÆü¡¹¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É¥Á¡¦¥¦¥Î¤ò±é¤¸¡¢º¤Æñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤È´¤¯»Ñ¤ò¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤È°ÂÄê¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤ÇÉÁ¤¯Í½Äê¤À¡£ÆÃ¤Ëº£ºî¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎÄ¹ÊÔ¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BLITZWAY¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥Á¥å¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥ê¥ç¥¦¥©¥ó¡¢¥¦¡¦¥É¥Õ¥¡¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥½¥ó¡¢¥¤¥ó¡¦¥®¥ç¥¸¥ó¡¢¥½¡¦¥¤¥Ò¥ç¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ð¥¯¡¢¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥½¥ó¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó¡¢¥¥à¡¦¥¤¥§¥ê¥à¡¢¥Á¥§¡¦¥½¥¢¥ó¤é¤¬½êÂ°¡£Á°Æü7Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¥É¥é¥Þ¡ØEye Love You¡Ù¤ÇÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤é¤È¶¦±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£