アメリカ・ロサンゼルス在住の俳優、桃井かおり（74）が8日、Instagramを更新。夫が待ち望んでいたという手料理を披露した。

【映像】夫に作る手料理（複数カット）&ロサンゼルスの自宅

2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、オシャレなインテリアや暖炉があるリビングをはじめ、大きな木やバラを植えた広々とした庭など、ロサンゼルスにある自宅の様子を披露している。

また「#かおり飯」をつけた投稿では、「きのうの漬け丼と貝割れご飯、もう一度まるでおんなじに再現して！」という夫からの“初めてのお願い”で作った手料理や、「何でも作ります！と、旦那に言ったら野菜寿司!!」と、夫のリクエストで作ったお寿司など、手料理の写真も公開している。

桃井かおりの手料理

8日の投稿にも「#かおり飯」をつけて、「旦那待望の鍋焼きうどん」とつづり、具だくさんな2人分の手料理が並ぶ食卓を披露した。この投稿にファンからは、「幸せ感じる！ふたつがステキ！」「すごい美味しそう！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）