日米の相互関税の認識の違いをめぐり、海外でのビジネスを支援するJETRO（＝日本貿易振興機構）には、多くの企業からの問い合わせが寄せられています。

「トランプ政権が発足してから複数の追加関税措置というのが発表されまして、その度に企業さんが扱っている製品の関税率が正確にいくらになるのかというのは、日々、頻繁にいただいている問い合わせの1つです」「関税率がなかなか定まらないので、一度決まっても今後変わる可能性もあるということで、なかなか長期的な視点の下で何かを判断するというのが難しいと企業さんからいただいておりまして、やはり今取れる対応策は価格転嫁というふうに聞いている」（JETROニューヨーク調査部・赤平大寿ディレクター）

赤沢経済再生担当大臣は8日、相互関税の認識違いを受け、アメリカ側から大統領令を適時修正する説明があったと明らかにしました。

JETROは、税率は輸入国側が最終的に決める権利があるとして、企業に対しては今後数年間は10〜15％程度の関税がかかるという前提で新しく事業戦略を練ることが重要と説明しているということです。（ANNニュース）