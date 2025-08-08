スクウェア・エニックスは、「スクエニ SUMMER SALE」を記念した「夏のスクエニゲームフェス」ハッシュタグ投稿キャンペーンを8月17日23時59分まで開催している。

「夏のスクエニゲームフェス」は参加いただいた方の中から抽選で合計110名様に、公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」で使える10,000円分のクーポンや、この暑い夏に食べたい「サーティワン アイスクリーム 500円ギフト券」が当たるキャンペーン。スクウェア・エニックスの公式Xをフォローし、対象作品の中から自身で撮影したスクリーンショットやプレイ動画とともにハッシュタグ「#夏のスクエニゲームフェス」をつけてXやYouTubeに投稿すると参加できる。また、投稿している人を応援する方にも参加のチャンスが用意されている。

参加方法

参加方法A ゲームをプレイする】

(1)スクウェア・エニックス公式Ｘアカウント（https://x.com/squareenix_jp）をフォロー

(2)キャンペーン対象作品からプレイする作品を選び、配信ガイドラインを確認する

(3)配信ガイドラインに沿い、プレイ中の（画像・動画どちらでも可）をXまたはYouTubeに投稿する。その際、Xのポスト本文またはYouTubeのタイトルにハッシュタグ「#夏のスクエニゲームフェス」を記載する。

参加方法B プレイヤーを応援する

(1)スクウェア・エニックス公式Ｘアカウント（https://x.com/squareenix_jp）をフォロー

(2)参加方法Aの参加者のXのポストまたはYouTube のURLを引用し、応援コメントを添えて、Xにてハッシュタグ「#夏のスクエニゲームフェス」をつけてポストする

応募期間

8月1日～8月17日23時59分まで

賞品

・スクウェア・エニックス e-STORE クーポン 10,000円分 ×10名様

・サーティワン アイスクリーム 500円ギフト券 ×100名様

(C) SQUARE ENIX