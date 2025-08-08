¡Ú¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡Û¡Ö°ìÅÙ¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤¹¤ëÁ°¤ÈÆ±¤¸¾ðÇ®¤Ç¸ýÀâ¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡×
»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤¿¸É¹â¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡ÖÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡×¡£
Îø¤Î¤ªÇº¤ß¡¢»Å»ö¤Î¤ªÇº¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¤ªÇº¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Î¤ªÇº¤ß......¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¿¹ÍåËü¾Ý¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è!!
¡Ú²èÁü¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í»á¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·
¢£40ºÐ¼êÁ°¤ä¤±¤É¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤¤
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.107¡ÛºÇ¶á¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¸åÇÚ¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ê±óµ÷Î¥¤ÎÈà½÷Í¤ê¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¥à¥é¥à¥é¤·¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î»Ò¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤ëÌÑÁÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÎÑÍý´Ñ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²¼è¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦¼ý¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÚPN:À±¶ýÇ¦¼Ô¡¦23ºÐ¡¦½÷À¡¦³ØÀ¸¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½ÎÑÍý´Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¾Î¤¹¤ë½÷À¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦¼ý¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¤Í¡£¤Û¤ó¤Þ¤³¤³¤Ç»¶¡¹¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤½¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¡£¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¶¯ÎÏ¤ÊWi-Fi¤À¤Ã¤ÆÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¯¤»³¹Ãæ¤Ç¤è¤¦¤ï¤«¤é¤óWi-Fi½¦¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁê¼ê¤¬·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ä¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤½¤¦¡£40ºÐ¼êÁ°¤ä¤±¤É¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°û¿©¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£µï¼ò²°¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀäÂÐ¤Ë¶õµ¤Ãæ¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥È½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¹Ä¹¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥¿¥Ð¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¥¹¥¿¥Ð¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥é¥¥é¤·¤¹¤®¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¥¯¥é¥¹¤Î1·³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤é¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤¤¡£²Ä°¦¤¤»Ò¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«°Õ¼±¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¡£
¡½¡½ÁÀ¤¤ÌÜ¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Þ¥¯¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥â¥¹¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥¹¤Í¡£ÃÎÅª¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¾Ð´é¤¬¤¤ì¤¤¤À¤±¤ÉÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥¤¥È¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¹¥¤¤ÊÀ©Éþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¥É¥ó¥¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏÌ£¤À¤±¤É¤Ê¤ó¤«¤½¤½¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶Ã°Â¤ÎÅÂÆ²¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡£
¡½¡½ÌÑÁÛ¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡£
¥Ð¥¤¥È¤ÎÀ©Éþ¤Ê¤ó¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÃå¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ë¹Ô¤±¤Ð²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¥¿¥À¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃË¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤¹¤è¡£¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà½÷¤À¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¼¤Ò²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹¶ËÉ¤À¤Ã¤¿
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.108¡Û¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤µ¤ó¤ÎSAY KOU SHOW¤È¤¤¤¦²Î¤Ç"¸òºÝ¤·¤ÆÀ¸ò¾Ä¡¢¤½¤ì¤È¤âÀ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤«¤é¸òºÝ"¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©
À¤´ÖÅª¤ËÁ°¼Ô¤Ï½÷À¡¢¸å¼Ô¤ÏÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚPN¡§¤æ¤¤¤Ô¡¦23ºÐ¡¦½÷À¡¦´Ç¸î»Õ¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½³¤³°¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁêÀ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ì¤¤²áµî¤¬¤¢¤ë¤È¡£
°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¼ò¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢·ë¶É¤½¤Î¿Í¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÄÌ¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢ÍâÄ«¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£
¡½¡½¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤¹¤ëÁ°¤ÈÆ±¤¸¾ðÇ®¤Ç¸ýÀâ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷»Ò¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Àè¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤ªÍÂ¤±¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¾ðÇ®Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸ýÀâ¤±¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¶¤½¤¦¤Ê¤ëÀ£Á°¤Ë¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£·ë¶É¤½¤Î»Ò¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½±³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡ÖÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤¢¤È¤¢¤ÈÀäÂÐÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤âÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»×ÁÛ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Öº£²ó¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿¾Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò´Ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Û¤ó¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤«¡×¤È¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¡¢Áê¼ê¤¬º¬Éé¤±¤·¤Æ¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡£ÌÜ¤â¥®¥ó¥®¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¿´ÊÑ¤ï¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÄ«¤Ï¡¢¤Þ¤¢°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤·¤â¤¦¤¨¤¨¤«¤È¤¤¤¦¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿¤È¡£
Èà½÷¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡£ËÍ¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹¶ËÉ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅì¥Ö¥¯¥í
1985Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¡¡
¡»2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ù¤ò·ëÀ®¡£2017Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÅì¸ýµ¹Î´¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ëÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷Official Youtube Channel¡Ù
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«