¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤êÂçÃÀ¤ÊµíÊÁ¿åÃå»Ñ¤Î¡Ö³ßÌî¡×¤¬1/4¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ªÃå¤»ÂØ¤¨¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡õ¥¹¥¦¥£ー¥È¡ª¡×¤Î»Ñ¤òÎ©ÂÎ²½
¡Ú³ßÌî ～¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡õ¥¹¥¦¥£ー¥È¡ªVer.～¡Û 2026Ç¯7·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§39,600±ß
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö³ßÌî ～¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡õ¥¹¥¦¥£ー¥È¡ªVer.～¡×¤ò2026Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï39,600±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê¡¢½Åºù¿Ø±Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö³ßÌî¡×¤¬Ãå¤»ÂØ¤¨¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡õ¥¹¥¦¥£ー¥È¡ª¡×¤Î»Ñ¤ò1/4¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤ÇÂçÃÀ¤ÊÈà½÷¤Î½À¤é¤«¤Ê´ãº¹¤·¤È¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¤ÎµíÊÁ¿åÃå¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢²Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿µíÆý¤ä¡¢È©¤Î¼Á´¶¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¤·Á¤Ç¡¢¡Ö³ßÌî¡×¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÌÌ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡£¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç²Æ¤ÎÎÃ¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ïÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³ßÌî ～¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡õ¥¹¥¦¥£ー¥È¡ªVer.～¡×¥¹¥±ー¥ë¡§1/4¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó260mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤Þ¤º¡Ë ÁÇºà¡§PVC
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.