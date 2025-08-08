HIROが魅せるCONVERSE新作スニーカー3モデルをシュープラザで

ジャパンロックの顔・MY FIRST STORYのHIROが着こなすCONVERSEの新作スニーカー3モデルが、シュープラザや公式オンラインショップ「kutsu.com」にて発売されます。秋を先取りしたブラウン系のクラシカルデザインから、左右異なるカラーリングの個性的な一足まで。HIROの自然体な履きこなしも必見です♪

秋にぴったり！軽量＆クラシカルな「NX360」

「NX360」は、アッパーサイドに際立つ「シェブロン＆スター」ロゴがポイントのコートスニーカー。ブラウン×ホワイトの秋らしいカラーリングで、ボリューミーに見えて実は軽量。

長時間歩いても疲れにくく、スタイルにも上品なクラシカルさをプラスします。サイズは25.5～29.0cm、価格は7,480円（税込）です。

夏の旅行はグンゼのインナーで快適に♡荷物も軽量化！

個性派ファッションに！左右非対称カラーの「ALL STAR TONEPANEL OX」

「ALL STAR TONEPANEL OX」は、左右で異なる配色が魅力のユニークモデル。オリーブとグレーの2色展開で、ベーシックな「ALL STAR」にひとひねり加えたデザインがコーデのアクセントに。

HIROのようにクールに履きこなして、秋の装いを格上げしましょう。サイズは26.0～28.0cmで7,700円（税込）です。

シンプル派必見！使い勝手抜群「CXP OX」

どんなコーデにも合わせやすい「CXP OX」は、シンプルながら存在感のある一足。ブラックとホワイトの2色から選べて、日常のスタイリングにさりげなくフィットします。

価格は6,930円（税込）、サイズは25.5～28.0cmで展開。

HIROの自然体スタイルを支える、ベーシックかつ頼れるスニーカーです。

【HIROが教えるCONVERSEスニーカーの魅力】



HIROがクールに履きこなす3モデルのCONVERSEスニーカーは、クラシカルさと個性派デザインが絶妙にミックスされていておしゃれ。

シュープラザや「kutsu.com」で手に入るので、秋のファッションをアップデートしたい方はぜひチェックを♡ 軽やかな履き心地で、毎日のコーデにさりげなく華を添えます♪