ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、“黒髪ぱっつん”自撮りショットに反響「橋本環奈かと思った」「か、可愛い過ぎる」「好きなタイプど真ん中」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが7日、自身のインスタグラムを更新。自撮りショットを公開し、「か、可愛い過ぎる…」「こりゃ強い」と反響が寄せられている。
【写真】「橋本環奈かと思った」“黒髪ぱっつん”自撮りショットを披露した金子きょんちぃ
「黒髪ぱっつんぶりんばんばんぼん」とつづり、2枚の自撮りショットをアップ。これまでの前髪をサイドに流したヘアスタイルから一変、短くそろった前髪が印象的な髪型を披露し、顔の近くに手を当て自撮りポーズを決めている。
ハッシュタグでは「#黒髪 #清楚 #完全に #似合ってる #あ #前髪切ってないです」と添えた。
ファンからはほかにも、「完全に似合ってる！」「良い女だね」「えっ？橋本環奈かと思った」「好きなタイプど真ん中すぎる」「結婚してください」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「橋本環奈かと思った」“黒髪ぱっつん”自撮りショットを披露した金子きょんちぃ
「黒髪ぱっつんぶりんばんばんぼん」とつづり、2枚の自撮りショットをアップ。これまでの前髪をサイドに流したヘアスタイルから一変、短くそろった前髪が印象的な髪型を披露し、顔の近くに手を当て自撮りポーズを決めている。
ハッシュタグでは「#黒髪 #清楚 #完全に #似合ってる #あ #前髪切ってないです」と添えた。
ファンからはほかにも、「完全に似合ってる！」「良い女だね」「えっ？橋本環奈かと思った」「好きなタイプど真ん中すぎる」「結婚してください」など、さまざまな声が寄せられている。