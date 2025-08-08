¡ÖÄ¹´±¤Ç¤±¤§¡ª¡ª¡×23ºÐ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤È¤ÎàÂÎ³Êº¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖÄ¹´±¤¬Âç¤²á¤®¤Æ¡£±ó¶á´¶¤¬¡×¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¿ÈÄ¹º¹32¥»¥ó¥Á¡ª¤ÎÂÎ³Êº¹¤ËÃíÌÜ¤¬¡ª¡ª
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¤¬SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¡¦¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î¼¼Éú¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÊÑ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤·¤ä¿·Ê¹»æ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÃË»Ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤Î¼¼Éú¹¼£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¼¼Éú¤Ï¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¡¢µªÊ¿¤Ï155¥»¥ó¥Á¤Ç2¿Í¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ï32¥»¥ó¥Á¡Ä¡£ÂÎ³Êº¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆµªÊ¿¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹‼︎¤³¤ì¤«¤é¤âºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ªµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¼¼Éú¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÄ¹´±¤¬Âç¤²á¤®¤Æ¡£±ó¶á´¶¤¬¡×¡ÖÀ¤Âå¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Å·ºÍ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È ¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï»Â¿·¡×¡Ö¤¨¤¨É½¾ð¤ä¤ï¡Á¡×¡ÖÄ¹´±¤Ç¤±¤§¡ª¡ª¡×¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¼¼Éú¤Ç¤±¤¨¡¡Íü²Ö¤µ¤ó¤Á¤Ã¤Á¤§¡Á¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÊ¿¤Ï2018Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ä19¡¢20Ç¯¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤Ë±¦Â¤Îµ÷¹üÈèÏ«¹üÀÞ¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»Éüµ¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£