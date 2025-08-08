à11ºÐŽ¥¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼á¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿!¡×SNSÁûÁ³¤Î»Ñ¡Äà½é½Ð¤·á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡£À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡×¡ÖÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¡×¤ÎÀ¼

¡¡11ºÐ¤Î¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬28ºÐ¤Ë¡½¡£¶»¸µ¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿ÂçÃÀ°áÁõ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡£¡Ö½é½Ð¤·°áÁõ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢9·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡×(ÊõÅç¼Ò)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¿§µ¤¤Ç¤¹¤è♡¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉåºÎï¤Ç¤¹!!!¡×¡ÖÊÌ¿Í¤À¤ï¡×¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿!¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¡×¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡£À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Ê¡×¡Ö¼îÍýÆà¤µ¤ó¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢åºÎï¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï2008Ç¯¤ËSKE48¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Æ±Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëAKB48¤Î10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÇ¯¾¯(11ºÐ228Æü)¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£21Ç¯¸Â¤ê¤ÇSKE48¤òÂ´¶È¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£