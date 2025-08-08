キャンプ道具を選ぶ基準は？ スタイル別にざっくりご紹介！
初めての体験にドハマリ！ 気づけば毎日キャンプのことを考えていました／ゆるっと始める キャンプ読本（1）
「キャンプ未経験者」のお悩み、キャンプコーディネーターが解決します！
「道具は何を揃えればいい？」「どうやってキャンプ場を探せば？」「簡単でおいしいキャンプごはんが知りたい」「着ていく服や現地での過ごし方は？」などなど、多くの悩みに答えてくれるのが、漫画家でキャンプコーディネーターのこいしゆうかさん。
長いキャンプ歴を持つ彼女がキャンプの虜になった時のエピソードや、道具の選び方・場所の選び方など、初めてキャンプ場へ行くまでの準備について教えてくれます。ぜひ参考にして、楽しいキャンプライフを始めてみてくださいね！
■基本の道具の揃え方
■あなたに合うのはどれ？
キャンプをスタイル別にざっくりご紹介！
車があるかないか、車の積載のサイズによっても選べる道具が変わってきます！人の数ほどスタイルはあるけど、主なスタイルをご紹介！
軽さとコンパクトさ実用性を重視した道具選びが大切
車が小さい人、バイクの人、荷物を減らしたい人に。重量はさほど気にしなくてよいが、コンパクトな収納サイズのものを
キャンプだからこそ、豪華にのんびりしたい！まるで別荘を作るくらいの重量級スタイル。
コストや車の積み込みなどテクニックがいるため中級者向き。まずは基本のオートキャンプセットから少しずつ買い足そう！
車中泊とキャンプを組み合わせたスタイル。片付けも楽なので初心者でもはじめやすい
なるべくお金をかけたくない人に！ 家にあるものをそのまま使ったり、100円ショップをうまく使って自作したりも
著＝こいしゆうか／『ゆるっと始める キャンプ読本』