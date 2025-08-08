何を基準に買えばいいのか！


■基本の道具の揃え方

キャンプ道具って色々ありすぎる！


まずは「場所」と「季節」をイメージ


■あなたに合うのはどれ？

キャンプをスタイル別にざっくりご紹介！

車があるかないか、車の積載のサイズによっても選べる道具が変わってきます！人の数ほどスタイルはあるけど、主なスタイルをご紹介！

徒歩キャンプ


軽さとコンパクトさ実用性を重視した道具選びが大切

ミニマムキャンプ


車が小さい人、バイクの人、荷物を減らしたい人に。重量はさほど気にしなくてよいが、コンパクトな収納サイズのものを

豪華ゆったゼイタクキャンプ


キャンプだからこそ、豪華にのんびりしたい！まるで別荘を作るくらいの重量級スタイル。

コストや車の積み込みなどテクニックがいるため中級者向き。まずは基本のオートキャンプセットから少しずつ買い足そう！

ヴァンライフ＋キャンプ


車中泊とキャンプを組み合わせたスタイル。片付けも楽なので初心者でもはじめやすい

節約キャンプ


なるべくお金をかけたくない人に！ 家にあるものをそのまま使ったり、100円ショップをうまく使って自作したりも

