お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が7日に自身のアメブロを更新。ロケ後に乗った新幹線で缶詰め状態になったことを報告した。

【映像】ニッチェ・江上敬子、子どもたち大興奮の夜ご飯

この日、江上は「ここ最近は、毎日色んな場所でお仕事をさせていただいてます」と報告。「黒部ダムでロケをして、、次の日から二日間鹿児島でロケ、、そのまま名古屋へ飛び、スイッチの生放送に出演いたしまして、、東京へ戻って、次の日また名古屋でロケという、目まぐるしい日々です」と多忙なスケジュールを明かした。

続けて「先程ロケが終わり、少し早く家に帰れると、ウキウキで新幹線に乗ったのですが、、なんと、沿線火災で新幹線がストップしてしまいました」とトラブルを報告。「いつ運転再開するかまだ分からないようで、しばらく新幹線の中に缶詰です！！」と状況を説明した。

最後に「とっちゃんがくれた、夏祭りの景品のストラップがお守りです」と息子とストラップの写真を公開。「早く運転再開して、今日中に子供たちに会えますように そして、火災が少しでも早くおさまり、被害を受ける方がいませんように」とつづり、ブログを締めくくった。