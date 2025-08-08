ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÇò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÊÆÄÅ¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎYohji Uchida¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ãÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯11·î6Æü¤«¤é12·î17Æü¤Î´ü´Ö¡¢Ä¹Ìî¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢µÜ¾ë¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô14¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¿½¹þ¤Ï9·î22Æü(·î)12:00¡Á9·î28Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¡¢16th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIRIS OUT / (Ì¤Äê) ¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
16th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIRIS OUT / (Ì¤Äê) ¡×¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡ÖIRIS OUT¡×È×¡¢¡Ö¡ÊÌ¤Äê¡Ë¡×È×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÁ´3·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¤¬³«»Ï¡£¤Ê¤ªÅ¹ÃåÆü¤Ï¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ë9·î22Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖKICK BACK¡×¤Ï¡¢MV2²¯ºÆÀ¸¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎOP±ÇÁü1.4²¯²óºÆÀ¸¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸¿ô5²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ(RIAA)¤Ë¤è¤ê¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢¡ÈÆüËÜ¸ì»ì¡É¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë²÷µó¤òÃ£À®¡£À¤³¦Ãæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯¡¢Î¾¼Ô¤Ïº£ºî¤ÇºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ì¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¸¶ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô 3,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£ º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¸ü¤¯¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡È¥ì¥¼ÊÓ¡É¡×¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬¡¢MAPPA¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£±Ç²è¤Ï9·î19Æü¤Ë¸ø³«¡£ÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢50¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️16th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIRIS OUT / ¡ÊÌ¤Äê¡Ë¡×
¢¨·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù ¼çÂê²Î
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨Å¹Ãå¤Ï9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
https://smej.lnk.to/20250924_IRISOUT_CD
¡¦½é²ó¸ÂÄê¡¡IRIS OUTÈ× ¡ÊCD+¥°¥Ã¥º¡Ë¡ï4,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ SECL-3250¡Á3252
¡¦½é²ó¸ÂÄê¡¡¡ÊÌ¤Äê¡ËÈ×¡ÊCD+DVD¡Ë¡ï3,560¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ SECL-3253¡Á3255
¡¦½é²ó¸ÂÄê¡¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡ï1,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ SECL-3256
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[CD] ¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
IRIS OUT
Â¾ÆâÍÆÌ¤Äê
[DVD] ¡Ê¡ÊÌ¤Äê¡ËÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
¢¡Ë¡¿ÍÆÃÅµ¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
ÆâÍÆÌ¤Äê
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¡ÖÀèÃå¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ / EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤òÉ¬¤ºÅ¹Æ¬ / EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¢¡STORY
°Ëâ¤Î¿´Â¡¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø°ÂÂÐËâÆÃ°Û4²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¾¯Ç¯¡¦¥Ç¥ó¥¸¡Ê¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡Ë¡£Æ´¤ì¤Î¥Þ¥¥Þ¡ÊÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡Ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÇÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢µÞ¤Ê±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢±«½É¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶öÁ³¡È¥ì¥¼¡É¡Ê¾åÅÄÎïÆà¡Ë¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¶á½ê¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¥Ç¥ó¥¸¤ËÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¡¢Æó¿Í¤ÏµÞÂ®¤Ë¿ÆÌ©¤Ë¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¶¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥¸¤ÎÆü¾ï¤ÏÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¢¡STAFF
¸¶ºî Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ 𠮷¸¶Ã£Ìð
µÓËÜ À¥¸Å¹À»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¿ù»³ÏÂÎ´
Éû´ÆÆÄ Ãæ±à¿¿ÅÐ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó »³粼ÁÖÂÀ¡¡¡¡½Ù
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼ ¾±°ì
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ½Å¼¡ÁÏÂÀ
°Ëâ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¾¾±ºÎÏ¡¡²¡»³À¶¹â
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó »³ËÜºÌ¡¡¡¡
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ÃÝÅÄÍª²ð
¿§ºÌÀß·× ÃæÌî¾°Èþ
¥«¥é¡¼¥¹¥¯¥ê¥×¥È ¤ê¤¯
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ÅÏÊÕÂçµ®¡¡¡¡¶Ì°æ¿¿¹¡¡¡¡
»£±Æ´ÆÆÄ °ËÆ£Å¯Ê¿
ÊÔ½¸ µÈÉð¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ Ì¾ÁÒÌ÷
²»³Ú µíÈø·ûÊå
ÇÛµë ÅìÊõ
À©ºî MAPPA¡¡
¼çÂê²Î¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡¡ÖIRIS OUT¡×¡ÊSony Music Labels Inc.¡Ë
¢¡CAST
¥Ç¥ó¥¸ ¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
¥Ý¥Á¥¿ °æß·»í¿¥
¥Þ¥¥Þ ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
ÁáÀî¥¢¥ ºäÅÄ¾¸ã
¥Ñ¥ï¡¼ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡¡¡¡
Åì»³¥³¥Ù¥Ë ¹â¶¶²ÖÎÓ
¥Ó¡¼¥à ²Ö¹¾²Æ¼ù
Ë½ÎÏ¤ÎËâ¿Í ÆâÅÄÍ¼Ìë
Å·»È¤Î°Ëâ ÆâÅÄ¿¿Îé
´ßÊÕ ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÉûÂâÄ¹ ¹â¶¶±ÑÂ§
ÌîÌÐ ÀÖ±©º¬·ò¼£
Ææ¤ÎÃË ÇµÂ¼·ò¼¡
ÂæÉ÷¤Î°Ëâ ´îÂ¿Â¼±ÑÍü
¥ì¥¼ ¾åÅÄÎïÆà
¢¡WEB
·à¾ìÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://chainsawman.dog/movie_reze/
TVÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://chainsawman.dog/tvseries/
¸ø¼°X¡§@CHAINSAWMAN_PR https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR
¢¡¸¶ºî¾ðÊó
ÂèÆóÉô¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1¡Á21´¬È¯ÇäÃæ¡ª
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¾ðÊó
¡¦Blu-ray&DVDÁ´4´¬ È¯ÇäÃæ¡ª
¡¦Prime VideoÂ¾ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª¡¡
¢¨ÇÛ¿®¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
