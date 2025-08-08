¡ãORANGE STATION LIVE 2025¡ä¡¢Æ£´¬Î¼ÂÀ¤äSHE’S¤é½Ð±é¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¸ø³«
6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãORANGE STATION LIVE 2025¡ä¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆFWDÀ¸Ì¿¤ÈTOKYO FM¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£³«ºÅ2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï½ÂÃ«¤Îduo MUSIC EXCHANGE¤òÉôÂâ¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏDay 1¡ÖÆ£´¬Î¼ÂÀ¡×¡¢Day 2¡ÖSHE¡ÇS¡×¤¬½Ð±é¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸øÊçÀ©¤È¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¤´±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éDay 1¡ÖPOOLS¡×¡¢Day 2¡Ö¥è¥¤¥º¡×¤Î2ÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¸ø³«¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãORANGE STATION LIVE 2025¡ä³µÍ×
Day 1¡¡Æü»þ¡§6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿duo MUSIC EXCHANGE
½Ð±é¡§Æ£´¬Î¼ÂÀ¡¢POOLS
Day2¡¡Æü»þ¡§7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡¿duo MUSIC EXCHANGE
½Ð±é¡§SHE¡ÇS¡¢¥è¥¤¥º
