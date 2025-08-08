【あす9日（土）全国天気】

○ポイント

・九州は大雨警戒

・雨雲は西日本全体へ広がる

・東日本や北日本は晴れ間

・猛暑は一部のみ

あす9日（土）も、前線（秋雨前線）は、九州付近に停滞し、その後、ゆっくりと北上するでしょう。引き続き、前線の活動は活発で、前線に沿うように流れ込む暖湿流の影響で、九州では大雨が続くおそれがあります。

9日夕方までに予想される雨の量は、多い所で、九州南部で200ミリ、九州北部で120ミリとなっていて、その後も雨量は増えるでしょう。記録的な大雨となった鹿児島県を中心に、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水などにも警戒が必要です。前線に伴う雨雲は、9日夜にかけて、西日本全体に広がるでしょう。また9日は東日本から北日本にかけて、晴れ間が広がりますが、上空に残る寒気の影響で、局地的には、雷雨となる所がありそうです。落雷や突風などに、ご注意ください。

気象庁発表の予想最高気温で、猛暑日が予想されているのは、名古屋の35℃のみです。ただ33℃から34℃予想の所は多数あるため、熱中症には警戒が必要です。

あす9日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 20℃（−1 真夏）

青森 21℃（−1 真夏）

仙台 23℃（−2 真夏）

新潟 22℃（±0 7月中旬）

東京都心 25℃（−1 熱帯夜）

名古屋 25℃（−1 熱帯夜）

大阪 27℃（＋2 熱帯夜）

広島 26℃（±0 熱帯夜）

高知 26℃（＋1 熱帯夜）

福岡 25℃（−2 熱帯夜）

あす9日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 27℃（±0 真夏）

青森 30℃（＋2 真夏）

仙台 32℃（−2 真夏）

新潟 32℃（＋1 真夏）

東京都心 33℃（−2 真夏）

名古屋 35℃（±0 猛暑）

大阪 34℃（±0 真夏）

広島 31℃（−1 7月中旬）

高知 32℃（−2 真夏）

福岡 28℃（−4 6月下旬）

【3連休は大雨に、お盆休みは猛暑に警戒】

3連休は九州を中心に、西日本から東日本にかけて、広く大雨となるおそれがあります。その後、お盆休みにかけては、今度は猛暑が戻り、体温並みの危険な猛暑となる所もあるでしょう。大雨と猛暑に警戒が必要です。