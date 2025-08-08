8月7日、バラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）にモデルで女優の菜々緒が出演。今回は、2025年8月1日に公開された映画『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の公開にあたり、共演した俳優の鈴木亮平とともにスタジオに登場した。代名詞と言える長身の細身スタイルを披露したが、意外にもその姿に心配が集まっている。

「番組は『食にこだわる女の理解されない食生活SP』と題してオンエア。スタジオの菜々緒さんは、大食い双子のはらぺこツインズが大食いするVTRを唖然とした様子で見守っていました。さらに、自身の食へのこだわりを問われると、『撮影中は腹八分目とか気をつけている』と、食事量を意識していることを明かしました」（テレビ局関係者）

グレーのセットアップを着用し、長い黒髪をカールした、エレガントな装いの菜々緒。日焼けした小麦色の肌が印象的だが、彼女の姿が映る度に、Xでは驚く視聴者が続出していたのだ。

《菜々緒さん小顔すぎる》

《菜々緒ってこんな顔だっけか？》

《萬田久子になってるわ》

《顔がずいぶんやつれてるような気がする》

スタイル抜群の菜々緒だが、これまで以上にスッキリとしたフェイスラインに注目が集まった。

ここ最近の彼女は、ボディメイクに力を入れていると芸能プロ関係者は指摘する。

「2025年5月には、菜々緒さんのInstagramにジムでトレーニングする動画を投稿していました。マシンを使い、背筋を鍛える動きを繰り返す菜々緒さんの後ろ姿がアップされ、《菜々緒だって鍛えてるよ》《ジム通い出して半年弱がたってちょっと筋肉ついてきた》とトレーニングに励んでいることを綴っていたのです」

2017年頃には、1日5食・週2でジム通いしスタイルを維持していると明かしており、以前からそのストイックさをのぞかせていた。さらに、ここ数年で表情も変わるほど身体に変化があったことを明かしていた。

「2025年8月に雑誌のインタビューでは、体調を崩したことをきっかけに、自分の身体を見直したと告白。2年かけて体の歪みの調整や骨盤の矯正を続け、《首の位置も調節してもらったので、顔周りのもたついた肉や輪郭もスッキリしました》と変化があったようです。そんな肉体改造の結果が、今回のスッキリとした顔周りを作り出していたのかもしれませんね」（前出・芸能プロ関係者）

飽くなき美の追求により、今後もますます変貌を遂げていきそうだ。