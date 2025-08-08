¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.20¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¡¢Natsumi¡¢Âç¹¾Íµ¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢»³ËÜÏÂ·Ã
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¦¤¿¡×¤¬¤¢¤ë¡£²Î¾§¤·¤¿¤¤¡Ö¤¦¤¿¡×¤¬¤¢¤ë¨¡¨¡¡£
¢¡ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë²Î¾§¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ Æ°²è
±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¥·¡¼¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ÎºîÉÊ¤òËè·î¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡Ö¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë¡×¤ÎÂè20²óÌÜ¡£
º£²ó¤Ï¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¡Ö½÷¤Î¹ÓÇÈ¡×¡¢Âç¹¾Íµ¡Ö½½¾¡½©Åß¡×¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡ÖÀã±´¡×¡ÚÆÃÊÌÈ×¡Û¡¢»³ËÜÏÂ·Ã¡Ö¤ï¤«¤ì¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡×¡¢Natsumi¡ÖÎø¤¹¤ë²Æ¤ß¤«¤ó¡×¤òËÜ¿Í¤Î²Î¾§¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ê¶¨ÎÏ¡§ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¡Ë
¢£¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¡Ö½÷¤Î¹ÓÇÈ¡×
77Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´ÚÎ®¤ÎÂçÊª¡£2009Ç¯º¢¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤Ï´Ú¹ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³èÆ°¤·¡¢¥È¥í¥Ã¥È¡Ê´Ú¹ñÈÇ²ÎÍØ¶Ê¡Ë¤Î Âç¸æ½ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡Ö¥¢¥â¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¡×¤Î¤è¤¦¤ÊEDM¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶Ë²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê´Ú¹ñ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¶áÇ¯¤Ï±é²Î°Ê³°¤Î¶Ê¤â²Î¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¶Ê¤Î¡Ö½÷¤Î¹ÓÇÈ¡×¤Ï2023Ç¯¤Î¡Ö¹Á¼ò¡×¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤Î±é²Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¥º¥à¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¾¯¤·¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò´Ú¹ñ¤ÇÄêÈÖ¤Î¥È¥í¥Ã¥ÈÉ÷¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´èÄ¥¤Ã¤¿Àè¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖÅ·»È¤ÎÄô»Ò¡×¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿²ÎÍØ¶Ê¥¿¥¤¥×¤Î³Ú¶Ê¡£³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¡¢²Î¤¤Êý¤Ë¾¯¤·¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ý¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡£
¡Ö½÷¤Î¹ÓÇÈ¡×
2025Ç¯7·î30Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-8762 Äê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
1. ½÷¤Î¹ÓÇÈ
ºî»í¡§Ëã ¤³¤è¤ß / ºî¶Ê¡§¿å¿¹±ÑÉ× / ÊÔ¶Ê¡§ÃÝÆâ¹°°ì
2. Å·»È¤ÎÄô»Ò
ºî»í¡§Ëã ¤³¤è¤ß / ºî¶Ê¡§¿å¿¹±ÑÉ× / ÊÔ¶Ê¡§ÃÝÆâ¹°°ì
3. ½÷¤Î¹ÓÇÈ [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
4. Å·»È¤ÎÄô»Ò[¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
¢£Natsumi¡ÖÎø¤¹¤ë²Æ¤ß¤«¤ó¡×
ÀîÌî²ÆÈþ¤¬NatsumiÌ¾µÁ¤ÇÇÛ¿®¸ÂÄê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£NatsumiÌ¾µÁ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â2004Ç¯¤È2007Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¹Ï©Àþ¤Î¤È¤¤Ë¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¤Î¡ÖÎø¤¹¤ë²Æ¤ß¤«¤ó¡×¤Ï¤Þ¤ë¤Ç80Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¶Ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥Ö¥·¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¡¢Ãý¤ë»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Ï¤Ä¤«¤â¤È¤Ò¤í¤¢¤¤ÈNatsumi¤Î¶¦ºî¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Ê¤¼¡Ö²Æ¤ß¤«¤ó¡×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ÆÈþ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤ÏÄÅµ×¸«¤ß¤«¤ó¤¬Ì¾Êª¤Ç¡¢Natsumi¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤ß¤«¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤ÎÉ÷·Ê¤ò²Î¤Ã¤¿°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â²Ä°¦¤¤Natsumi¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼27Ç¯ÌÜ¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¤É¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¤¹¤°¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎø¤¹¤ë²Æ¤ß¤«¤ó¡×
2025Ç¯7·î30ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
1. Îø¤¹¤ë²Æ¤ß¤«¤ó
ºî»í¡§¤Ä¤«¤â¤È ¤Ò¤í¤¢¤¡¦Natsumi / ºî¶Ê¡§µÈ²¬À»¼£ / ÊÔ¶Ê¡§µÈ²¬À»¼£
¢£Âç¹¾Íµ¡Ö½½¾¡½©Åß¡×
ºòÇ¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢100¥¥íµé¤ÎµðÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤ä¤ó¤Á¤ãË·¼çÅª¤ÊÌÌ±Æ¤«¤é¥°¥Ã¤ÈÂç¿Í¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Âç¹¾Íµ¡£30ÂåÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤ËÌý¤Î¾è¤Ã¤¿²Î¤òÄ°¤«¤»¤ëÇ¯Îð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¤ÏºòÇ¯¤Î¡ÖËÌ³¤¤Ê¤¬¤ìÎ¹¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤âËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿²Î¡£ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂç¹¾¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï»Õ¾¢¤ÎËÌÅç»°Ïº¤Î¸Î¶¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Çµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö½½¾¡½©Åß¡×¤Ï¡¢²Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤êÅß¤Î²Î¡£¸Î¶¿¤Î½½¾¡¤ËÌá¤ê¡¢¸Î¶¿¤ÈÊì¿Æ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ëÃË¤Î²Î¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖËÌ¤ÎÆì¤Î¤ì¤ó¡×¤Ï¸Î¶¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹ÃË¤¿¤Á¤Î²Î¡£¤É¤Á¤é¤âÆÁµ×¹»Ê¤é¤·¤¤¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Âç¹¾¤â¼Â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âAÌÌµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö½½¾¡½©Åß¡×
2025Ç¯7·î23Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-8761 Äê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
ºî»í¡§¤¿¤¤Î¤¨¤¤¤¸ / ºî¶Ê¡§ÆÁµ×¹»Ê / ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£ÏÂËËÌ¤ÎÆì¤Î¤ì¤ó
ºî»í¡§¤¿¤¤Î¤¨¤¤¤¸ / ºî¶Ê¡§ÆÁµ×¹»Ê / ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£ÏÂË½½¾¡½©Åß [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]ËÌ¤ÎÆì¤Î¤ì¤ó[¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]½½¾¡½©Åß [°ìÈÌÍÑ¥«¥é¥ª¥±]ËÌ¤ÎÆì¤Î¤ì¤ó [°ìÈÌÍÑ¥«¥é¥ª¥±]
¢£ÌÚÂ¼Å°Æó¡ÖÀã±´¡×¡ÚÆÃÊÌÈ×¡Û
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Þ¤À¥·¥ó¥°¥ë¤Ï3Ëç¤À¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼Å°Æó¡£30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤Î±é²Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Î¶¯¤µ¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹½Ð¿È¤é¤·¤¤¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·¡¼¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÀã²Î¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤òÊÑ¤¨¤¿ÆÃÊÌÈ×¡£¡ÖÅòÆÝ¤ß¼ò¡×¤Ï¡ÖÀã²Î¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼Â·»¤ÎÌÚÂ¼ÎµÂ¢¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£Ìì¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯Í¥¤·¤¤¿´²¹¤Þ¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÃË¤é¤·¤¤¶¯¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿Å°Æó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¶ÃÏ¡£¤â¤¦£±¶Ê¡¢¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖòÏ¡×¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÄ»±©°ìÏº¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡£Å°Æó¼«¿È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡ÔòÏ¤Ã¤ÆÅÛ¤Ï ¼«Ê¬¤è¤ê ¤Ç¤Ã¤«¤¤³ÍÊª¤Ë ¶ô¤é¤¤¤Ä¤¯¡Õ¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë±é²Î¤Îµð¿Í¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤ËÄ©¤ß¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°µ´¬¤ÎÎÏ¶¯¤¤²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖÀã±´¡×¡ÚÆÃÊÌÈ×¡Û
2025Ç¯7·î9Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-8760 Äê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
ºî»í¡§ÌÚÂ¼ ÎµÂ¢ / ºî¶Ê¡§ÌÚÂ¼ ÎµÂ¢ / ÊÔ¶Ê¡§±ó»³ ÆØÅòÆÝ¤ß¼ò
ºî»í¡§ÌÚÂ¼ ÎµÂ¢ / ºî¶Ê¡§ÌÚÂ¼ ÎµÂ¢ / ÊÔ¶Ê¡§±ó»³ ÆØòÏ
ºî»í¡§¿·ËÜ ÁÏ»Ò / ºî¶Ê¡§»°¸¶ ¹ËÌÚ / ÊÔ¶Ê¡§´Ý»³ ²í¿ÎÀã±´[¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]ÅòÆÝ¤ß¼ò[¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
¢£»³ËÜÏÂ·Ã¡Ö¤ï¤«¤ì¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡×
º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡£±é²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥º¤ä¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¡¢¥¯¥é¥¦¥ó°ÜÀÒÂè3ÃÆ¡£°ÜÀÒ°Ê¹ß¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¹¤È´¤±¤ÆÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢½çÄ´¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÜÀÒ¸å¤Ï¥é¥Æ¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥À¥ë¥È¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¹¡£¡Ö¤ï¤«¤ì¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡×¤Ï¡¢»Å»öÃç´ÖÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¡¹¤È²Î¤¦¡£¡Ö²áµî¡×¤â¡¢Îø°¦¤Î½ý¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢¿¡¤¤µî¤ì¤Ê¤¤¸Å¤¤µ²±¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÇ¯ÎØ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¡ÖOLD TIME JAZZ¡×¤Ï»³ËÜ¤¬·É°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹â¶¶¿¿Íü»Ò¤Î1982Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAfter Hours¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥º¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Î±£¤ìÌ¾¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿±Æ¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ò²Î¤¨¤ë²Î¼ê¤â¤À¤¤¤Ö¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤ì¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡×
2025Ç¯7·î30Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-8763 Äê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1. ¤ï¤«¤ì¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ
ºî»í¡§Ä«ÈæÆà µþ»Æ / ºî¶Ê¡§°æ¾å ¿µÇ·²ð / ÊÔ¶Ê¡§¼þËÉ ÂÙ¿Ã
2. ²áµî
ºî»í¡§Ä«ÈæÆà µþ»Æ / ºî¶Ê¡§°æ¾å ¿µÇ·²ð / ÊÔ¶Ê¡§¼þËÉ ÂÙ¿Ã
3. OLD TIME JAZZ
ºî»í¡§º´Æ£ »°¼ùÉ× / ºî¶Ê¡§º´Æ£ »°¼ùÉ× / ÊÔ¶Ê¡§¸ÅÅÄ ¿°ì
4. ¤ï¤«¤ì¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
5. ²áµî [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
6. OLD TIME JAZZ [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
