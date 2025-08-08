¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö°Ê¿´ÅÁ¿´¤Ï¤Ê¤¤¡×¶¯Îõ¤Ê²Ç¥¤¥Ó¥ê¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ùºî¼Ô¤¬ÅÁ¼ø¡ª·ëº§À¸³è¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡©
¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È²Ç¤ò¥¤¥Ó¥ê¤Þ¤¯¤ëÆÇµÁÊì¤Ë¡¢°ì¸«Í¥¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¥É¥±¥Á¤ÇÄ¶¼«¸ÊÃæ¤ÊÉ×¡Ä¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌ¡²è¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¡£¤½¤ì¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¡¢Ì¡²è¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º ¡Á¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëµÁÊì¤È¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤30Ç¯ÀïÁè¡Á¡Ù¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ÏAmeba¸ø¼°¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¤«¤Å(@kadu0614)¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¸¶°Æ¼Ô¤Î¤«¤Å¤µ¤ó¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºî²è¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²èÃ´Åö¤ÎÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢·ëº§À¸³è¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉ×¤ÈÇ¤È²º¤ä¤«¤ÇËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¼çÉØ¡¦¤«¤Å¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÁÔÀä¤ÊÆ®¤¤¤ÎÆü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ç¸î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤Å¤Ï¡¢ÉÂ±¡¼Â½¬Ãæ¤Ë´µ¼Ô¤À¤Ã¤¿½©É§¤«¤é¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë·ëº§¤ò·è°Õ¡£¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÌ´¸«¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡Ä·ëº§Ä¾¸å¤«¤éµÁÊì¤Ë¤è¤ë¡¢²Ç¥¤¥Ó¥ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª²ÈÂ²¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹âµé¼÷»Ê¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤À¤±°Â¤¤¼÷»Ê¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¼ñÌ£¤¬°¤¤¡×¤È¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÀÚ¤ê¹ï¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥¤¥Ó¥ê¤Ï¤É¤ó¤É¤ó·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¡½¡½µÁÊì¤«¤é¤Ï¹ó¤¤²Ç¥¤¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤Å¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¤«¤Å¡ÛÉã¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÃË¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¤È¡¢Ì¼¤Î»ä¤òÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Éã¤¬8ºÐÇ¯¾å¤ÎÊì¤È·ëº§¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¡Ö¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
Êì¤ÏÎÁÍý²¼¼ê¤À¤·ÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤¬·ù¤¤¡¢ºÛË¥¤â²¼¼ê¤Ç¤½¤Î¤¦¤¨ÆÝÊ¼±Ò¡£¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¤³¤í¤«¤é²È»ö¤òí¿¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤¬¡Ö²È»ö¤òÌ¼¤Ë¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ç²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾®2¤ä¾®3¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¸ø±à¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ªÊÆ¤ò»Å³Ý¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯Í§Ã£¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Å¤Á¤ã¤ó¤Î½ê¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊì¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë²¿¤â¤µ¤»¤Ê¤¤¿Æ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇÅö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤È¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Éã¤Ï¤½¤ó¤ÊÊì¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤»¤Æ¤ªÁ°¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÉ×ÉØ·ö²Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÎÄ´Íý¼Â½¬¤äºÛË¥¤Ê¤É¤Î²ÈÄí²Ê¤Î¼ø¶È¤ÏÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£Êì¤ÏÊì¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£»×¤¨¤Ð¡ÖÊì¤Ê¤ê¤Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Î¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡×´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«¸ÊËþÂ¤Ê´èÄ¥¤ê¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¤Ï»ä¤Ë¡ÖÆ±¤¸½÷¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤ä¤í¡©¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À³Ê¤¬Éã¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤º¤Ç¡¢¡ÖºÊ¤Ê¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÖÊì¿Æ¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤éÍ¾·×¤Ë¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Þ¤¡¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»ä¤Ï¤¤Ã¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¾¯¤·µ¤¼å¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÉÁ¤«¤ì¤ëºÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤ä¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀÖÀ±¤¿¤ß¤³¡Û¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤«¤Å¤µ¤ó¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éÍ¥¤·¤¯¤Æ¾¯¤·µ¤¼å¤Ê´¶¤¸¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î°Õ¿ÞÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¸½ºß·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¤«¤Å¡Û¡ÖµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§À¸³è¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÄ©¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æé¤Î³¸¤äÌÚ¤ÎËÀ¤Ç¤ÏÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤¦¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÈ÷¤ò¸Ç¤á¡¢¹¹¤Ë¶¯¤¤Éð´ï¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ËâË¡¤â³Ð¤¨¤ÆÌôÁð¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤È¤¤Ë¤Ï½É²°¤ÇµÙ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö·ëº§À¸³è¡×¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Î¹¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤Ï¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¯ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÀÖÀ±¤¿¤ß¤³¡Û»ä¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤¡¢É×¤ÈÆó¿Í¤Ç¡Ö°Ê¿´ÅÁ¿´¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È°Ê¿´ÅÁ¿´¤Ç²¿¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê±³È¬É´¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¶Ç½ÎÏ¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢É×¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤½¤«¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ï¤«¤ë¤À¤í¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºË«¤á¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬´î¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÁÔÀä¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³¨¤äÅ¸³«¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖÀ±¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ä2¿Í¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¤ÎÌ¡²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¡£¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤«¤Å(@kadu0614) ÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ÏAmeba¸ø¼°¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¤«¤Å(@kadu0614)¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¸¶°Æ¼Ô¤Î¤«¤Å¤µ¤ó¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºî²è¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²èÃ´Åö¤ÎÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢·ëº§À¸³è¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ç¸î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤Å¤Ï¡¢ÉÂ±¡¼Â½¬Ãæ¤Ë´µ¼Ô¤À¤Ã¤¿½©É§¤«¤é¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë·ëº§¤ò·è°Õ¡£¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÌ´¸«¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡Ä·ëº§Ä¾¸å¤«¤éµÁÊì¤Ë¤è¤ë¡¢²Ç¥¤¥Ó¥ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª²ÈÂ²¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹âµé¼÷»Ê¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤À¤±°Â¤¤¼÷»Ê¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¼ñÌ£¤¬°¤¤¡×¤È¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÀÚ¤ê¹ï¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥¤¥Ó¥ê¤Ï¤É¤ó¤É¤ó·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¡½¡½µÁÊì¤«¤é¤Ï¹ó¤¤²Ç¥¤¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤Å¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¤«¤Å¡ÛÉã¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÃË¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¤È¡¢Ì¼¤Î»ä¤òÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Éã¤¬8ºÐÇ¯¾å¤ÎÊì¤È·ëº§¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¡Ö¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
Êì¤ÏÎÁÍý²¼¼ê¤À¤·ÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤¬·ù¤¤¡¢ºÛË¥¤â²¼¼ê¤Ç¤½¤Î¤¦¤¨ÆÝÊ¼±Ò¡£¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¤³¤í¤«¤é²È»ö¤òí¿¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤¬¡Ö²È»ö¤òÌ¼¤Ë¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ç²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾®2¤ä¾®3¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¸ø±à¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ªÊÆ¤ò»Å³Ý¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯Í§Ã£¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Å¤Á¤ã¤ó¤Î½ê¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊì¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë²¿¤â¤µ¤»¤Ê¤¤¿Æ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇÅö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤È¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Éã¤Ï¤½¤ó¤ÊÊì¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤»¤Æ¤ªÁ°¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÉ×ÉØ·ö²Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÎÄ´Íý¼Â½¬¤äºÛË¥¤Ê¤É¤Î²ÈÄí²Ê¤Î¼ø¶È¤ÏÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£Êì¤ÏÊì¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£»×¤¨¤Ð¡ÖÊì¤Ê¤ê¤Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Î¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡×´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«¸ÊËþÂ¤Ê´èÄ¥¤ê¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¤Ï»ä¤Ë¡ÖÆ±¤¸½÷¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤ä¤í¡©¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À³Ê¤¬Éã¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤º¤Ç¡¢¡ÖºÊ¤Ê¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÖÊì¿Æ¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤éÍ¾·×¤Ë¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Þ¤¡¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»ä¤Ï¤¤Ã¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¾¯¤·µ¤¼å¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÉÁ¤«¤ì¤ëºÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤ä¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀÖÀ±¤¿¤ß¤³¡Û¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤«¤Å¤µ¤ó¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éÍ¥¤·¤¯¤Æ¾¯¤·µ¤¼å¤Ê´¶¤¸¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î°Õ¿ÞÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¸½ºß·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¤«¤Å¡Û¡ÖµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§À¸³è¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÄ©¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æé¤Î³¸¤äÌÚ¤ÎËÀ¤Ç¤ÏÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤¦¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÈ÷¤ò¸Ç¤á¡¢¹¹¤Ë¶¯¤¤Éð´ï¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ËâË¡¤â³Ð¤¨¤ÆÌôÁð¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤È¤¤Ë¤Ï½É²°¤ÇµÙ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö·ëº§À¸³è¡×¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Î¹¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤Ï¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¯ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÀÖÀ±¤¿¤ß¤³¡Û»ä¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤¡¢É×¤ÈÆó¿Í¤Ç¡Ö°Ê¿´ÅÁ¿´¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È°Ê¿´ÅÁ¿´¤Ç²¿¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê±³È¬É´¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¶Ç½ÎÏ¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢É×¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤½¤«¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ï¤«¤ë¤À¤í¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºË«¤á¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬´î¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÁÔÀä¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³¨¤äÅ¸³«¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖÀ±¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ä2¿Í¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¤ÎÌ¡²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¡£¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤«¤Å(@kadu0614) ÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£