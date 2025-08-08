タレント・さかなクンが８日、都内で行われた「漁師さんが選ぶ本当においしい魚を使った簡単お魚料理教室」に特別ゲストとして参加した。

同イベントは日本の大切な食文化である魚食を推進し、国産水産物の魅力を伝え、消費を拡大することが目的。さかなクンは参加していた子どもたちの呼び込みで登場すると「ワクワクしてきました」と笑顔を見せ、自身が描いた本格的な魚の絵や剝製を披露し、「いくらの大きさは大体ギョミリです」などとギャグも入れつつトークを展開した。参加した親子からは大きな笑いと拍手が起こっていた。

東京海洋大学名誉博士を授与され、同大客員教授、ＪＦ全漁連の魚食普及推進委員などを務めるさかなクンが魚のさまざまな解説も行った。

スズキについては名前の説を２つ紹介。「一つは『なんときれいな白身。この白身は誰かすすぎ洗いをしたのでしょうか』というくらいきれいな白身。そこですすぎ洗いしたような身。すすぎ、スズキとなった」と説明。「あとは獲物が近づくと口がガバっと開いています。すさまじい口だな、すさまじい、すさまじい…スズキ」と転じた説も語り、会場の親子をうならせていた。