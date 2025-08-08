Àï»þÃæ¤«¤éÀï¸å¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë Åö»þ¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤Ë¿´¿Ì¤¨¤ëË®²è3Áª
¤¿¤Ã¤¿80Ç¯Á°¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê³¤¤¬Àï¾ì¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¿ô¡¹¤Î·ãÀï¤òºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Ï¡¢Î½´Ï¤¬ÂçÇË±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Àä¤¨¤ºÉÔ»à¿È¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¹Ã·¿¶îÃà´Ï38ÀÉ¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤ÜÌµ½ý¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤¿¤À°ì´Ï¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀãÉ÷¡×´ÏÄ¹¡¦»ûß·°ìÍøÌò¤ò±é¤¸¤¿ÃÝÌîÆâË¤ò¼ç±é¤Ë¿ø¤¨¡¢¶¦±é¤Ë¶ÌÌÚ¹¨¡¢±üÊ¿Âç·ó¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢Ãæ°æµ®°ì¤Û¤«¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÇÉÁ¤¯¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¤¬Àï¸å80Ç¯¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤Î8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Î·à¾ì¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Àï»þÃæ¤«¤éÀï¸å¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ø¤ÈÁÛ¤¤¤ò·Ò¤²¤ëÀïÁè±Ç²è3ºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£1ºîÌÜ¤Î±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¤Ï¡¢Å¨ÃÆ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¤Ê¤¬¤éÇ¤Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤ÆÀï¾ì¤ÇÄÀË×¤¹¤ëÎ½´Ï¤«¤é³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤òµß¤¤¡¢¶¦¤Ëµ¢´Ô¤µ¤»¡È¹¬±¿´Ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀãÉ÷¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¤ò¤â¤È¤Ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤Î²Æ¡¢É¬¸«¤Î´¶Æ°ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¸å80Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë8·î¤ÏÅö»þ¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿3ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÈÀïÁè¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¡Ê·à¾ì¸ø³«Æü¡§8·î15Æü¡Ë
À¸¤¤Æµ¢¤ê¡¢À¸¤¤Æ´Ô¤¹¡£Àï¾ì¤Î³¤¤«¤éÌ¿¤òµß¤¤Â³¤±¤¿¡¢¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Î»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯Êª¸ì¡£
¿¿¼îÏÑ´ñ½±¹¶·â¤Ë¤è¤ëÆüÊÆ³«Àï°Ê¹ß¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¥¤¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¢¥½¥í¥â¥ó¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ê¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²×Îõ¤ÊÀï¤¤¤òÀ¸¤È´¤¡¢¤É¤ÎÀï¾ì¤Ç¤â³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òµß¤¤¡¢É¬¤º¶¦¤Ë´Ô¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÀÉ¤Î¶îÃà´Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤ò¡ÖÀãÉ÷¡×¡£¤¤¤Ä¤·¤«³¤·³¤Ç¤Ï¤³¤Î´Ï¤ò¡È¹¬±¿´Ï¡É¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÄÀÃåÎäÀÅ¤Ê´ÏÄ¹¡¦»ûß·¡ÊÃÝÌîÆâË¡Ë¤ÎÂî±Û¤·¤¿Áí´Ïµ»½Ñ¤È¡¢²¼»Î´±¡¦Ê¼¤òÂ«¤Í¡¢Èà¤é¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ëÀèÇ¤¸àÄ¹¡¦ÁáÀ¥¡Ê¶ÌÌÚ¹¨¡Ë¤Î¿×Â®¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀãÉ÷¡×¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüÊÆ³¤·³¤¬»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¥ì¥¤¥Æ²³¤Àï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¦¡¦¡¦¡£
¢£¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¡Ê·à¾ì¸ø³«Æü¡§2023Ç¯12·î8Æü¡Ë
¿Æ¤ä³Ø¹»¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¤Î¹â¹»À¸¤ÎÉ´¹ç¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¿ÊÏ©¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤Î¹¬·Ã¡ÊÃæÅèÊþ»Ò¡Ë¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê²È½Ð¤ò¤·¡¢¶á½ê¤ÎËÉ¶õ¹èÀ×¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¤¬¡¢
Ä«ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤½¤³¤Ï1945Ç¯¤Î6·î¡ÄÀï»þÃæ¤ÎÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¾´¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢·³¤Î»ØÄê¿©Æ²¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ëÉ´¹ç¡£
¤½¤³¤Ç½÷¾¤Î¥Ä¥ë¡Ê¾¾ºä·Ä»Ò¡Ë¤ä¶ÐÏ«³ØÀ¸¤ÎÀéÂå¡Ê½Ð¸ý²Æ´õ¡Ë¡¢ÀÐ´Ý¡Ê°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ë¡¢
ÈÄÁÒ¡ÊÅè粼ÅÍ°¡¡Ë¡¢»û²¬¡Ê¾åÀî¼þºî¡Ë¡¢²ÃÆ£¡Ê¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡Ë¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢
Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¾´¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯É´¹ç¡£
¤À¤¬¾´¤ÏÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ç¡¢Äø¤Ê¤¯Ì¿¤¬¤±¤ÇÀïÃÏ¤ËÈô¤Ö±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡Ý¡Ý¡Ý ¡£
¢£¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¡Ê·à¾ì¸ø³«Æü¡§2022Ç¯12·î9Æü¡Ë
ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¤Î1945Ç¯¡£¤½¤³¤ÏÎí²¼40ÅÙ¤Î¸·Åß¤ÎÀ¤³¦¡¦¥·¥Ù¥ê¥¢¡Ä¡£¤ï¤º¤«¤Ê¿©ÎÁ¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤¬Â³¤¯Æü¡¹¡£»à¤ËÀÂ¤¯¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃÏ¹ö¤Î¶¯À©¼ýÍÆ½ê¡Ê¥é¡¼¥²¥ê¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ÎÃË¡¦»³ËÜÈ¨ÃË¤Ïµï¤¿¡£¡ÖÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£µ¢¹ñ¡Ê¥À¥â¥¤¡Ë¤ÎÆü¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£¡×ÀäË¾¤¹¤ëÍÞÎ±¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢Èà¤ÏÁÊ¤¨Â³¤±¤¿--
¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤Ç¥é¡¼¥²¥ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëºÊ¡¦¥â¥¸¥ß¤ä4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢ÂÑ¤¨¤¿¡£Îô°¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÁè¤Ç¿´¤Ë½ý¤òÉé¤¤Ëµ´Ñ¼Ô¤ò·è¤á¹þ¤à¾¾ÅÄ¡£µìÆüËÜ·³¤Î³¬µé¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹·³Áâ¤ÎÁêÂô¡£¥¯¥í¤È¤¤¤¦»Ò¸¤¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ë½ãËÑ¤ÊÀÄÇ¯¡¦¿·Ã«¡£²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ÇÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ±¶¿¤ÎÀèÇÚ¡¦¸¶¡£»³ËÜ¤ÏÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯³§¤òÎå¤Þ¤·Â³¤±¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÃç´ÖÁÛ¤¤¤Î¹ÔÆ°¤È¿®Ç°¤Ï¡¢Åà¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÞÎ±¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¼¡Âè¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½ªÀï¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢»³ËÜ¤ËºÊ¤«¤é¤ÎÍÕ½ñ¤¬ÆÏ¤¯¡£
¸·¤·¤¤¸¡±Ü¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¤½¤ÎÍÕ½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëºÊ¤òÁÛ¤¤¡¢»³ËÜ¤ÏÎÞ¤òÎ®¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤â¤¬¥À¥â¥¤¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÂÎ¤ÏÉÂËâ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£ÂÎ¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤»³ËÜ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤òÊé¤¦¥é¡¼¥²¥ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´Æ»ë²¼¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»³ËÜ¤ÎÁÛ¤¤¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥â¥¸¥ß¤ËË¬¤ì¤ë´ñÀ×¤È¤Ï--
¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù
ÃÝÌîÆâË ¶ÌÌÚ¹¨ ±üÊ¿Âç·ó áÄ¿¿¤¢¤ß
Æ£ËÜÎ´¹¨ »°±ºÀ¿¸Ê »³Æâ·½ºÈ Àî¸ýµ®¹° ÃæÎÓÂç¼ù ÅÄÃæÈþ±û
ÅÄÃæÎïÆà ±×²¬Å° ÀÐ´Ý´´Æó Ãæ°æµ®°ì
¼çÂê²Î¡§¡Ö¼ê»æ¡×Uru¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Æ¥Ã¥É¥ì¥³¡¼¥º¡Ë
À½ºîÂåÉ½¡§²ÏÌîÁï Ìç²°ÂçÊå À½ºî¡§Æ£ËÜ½Ó²ð ÊÆÅÄ³Ù Çò¿ÀÊ¸¼ù Á°ÅÄ±Ò ¾®ÎÓ±ÉÂÀÏ¯ ºäËÜÆÆ ÃæÌî¿Æó Â¿ÌÚÎÉÔ¢
´ë²è¡§¾®Âì¾ÍÊ¿ 郄¶¶µªÀ® ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§Ê¡°æÀ²ÉÒ µÓËÜ¡§Ä¹Ã«Àî¹¯É× »£±Æ´ÆÆÄ¡§¼Æ¼ç¹â½¨ ¾ÈÌÀ¡§Ä¹ÅÄÃ£Ìé Ï¿²»¡§ÈøºêÁï
Èþ½Ñ¡§¶âÅÄ¹îÈþ ¿·ÅÄÎ´Ç· Áõ¾þ¡§Á°²°Éß·Ã²ð ÊÔ½¸¡§À¶Ìî±Ñ¼ù ²»³Ú¡§´äÂåÂÀÏº VFX´ÆÆÄ¡§¥ª¥À¥¤¥Ã¥»¥¤ ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÉÒµ×
¶¨ÎÏ¡§ËÉ±Ò¾Ê ³¤¾å¼«±ÒÂâ »£±Æ¶¨ÎÏ¡§Ê¿ÄÍ»Ô ³ý¥öºê»Ô
»£±Æ½ê¡§³ÑÀîÂç±Ç¥¹¥¿¥¸¥ª ¥ê¥Þ¡¼¥Æ¥¹¥¿¥¸¥ª DI¡§Åì±Ç¥é¥Ü¡¦¥Æ¥Ã¥¯ Åì±Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¥ó¥¿¡¼
À½ºî¡§YUKIKAZE PARTNERS À½ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼
ÇÛµë¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹ ©️2025 Yukikaze Partners.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§yukikaze-movie.jp ¸ø¼°X¡§@yukikazemovie ¸ø¼°instagram¡§@yukikaze_movie