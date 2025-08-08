ÀÐÇË¤ª¤í¤·Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¢ª£±»þ´Ö¸å¤ËÆÍÁ³¡Ö°ìµ¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×Î×»þÁíºÛÁª¤¬µÄÂê¤Ë¡¡¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔËþ¤½¤¦¡×ÀÄ»³µÄ°÷¤¬ÆÉ¥Æ¥ì½Ð±é¤·ÌÀ¤«¤¹
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤¬£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»²±¡ÁªÇÔËÌ¤È¡¢Â³Åê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÄ»³ÈËÀ²µÄ°÷¤¬¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ¼Êý¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢Áí²ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±»þ´Ö¤Û¤É¤¬·Ð²á¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñÄ¹¤¬¡¢Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»¿ÈÝ¤À¤±¤Ë°Õ¸«¤ò¹Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÄóµ¯¤·¡¢¡Ö°ìµ¤¤Ë¼«Í³Ì±¼çÅÞ£·£°Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤Ë¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ÏÎ×»þÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÀÐÇËÁíÍýÁíºÛ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔËþ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢À¯¼£Åª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Î®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£