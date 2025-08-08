ÂÈøÆ¼»³µÇ°´Û¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡¢ÆÊÌÚ¡¡¹ÛÆÇÈï³²¤ä±ì³²¡¢Ä®¤Å¤¯¤ê¾Ò²ð
¡¡ÆüËÜ°ì¤ÎÆ¼¤Î»º½ÐÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÂÈøÆ¼»³¤ÎÎò»Ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖÂÈøÆ¼»³µÇ°´Û¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¡Ë¤¬8Æü¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë³«´Û¤·¤¿¡£Æ¼»³¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¸Å²Ïµ¡³£¶âÂ°¡Êµì¸Å²Ï¹Û¶È¡Ë¤Ê¤É¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ½é¤Î¸ø³²¡×¤È¤µ¤ì¤ë¹ÛÆÇÈï³²¤ä¡¢À½Ï£¤Ë¤è¤ë±ì³²¤Ê¤É°±Æ¶Á¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢Æ¼»³³«È¯¤äÄ®¤Å¤¯¤ê¤ÎÎò»Ë¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Å²Ï»ÔÊ¼±Ò¤ÎÊâ¤ß¤â¾Ò²ð¡£Ìµ¿ô¤Î¹£Æ»¤ÎÌÏ·¿¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ÂÁ´Àì°ì¡×¤ÎÉ¸¼±¤Ê¤É¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡£µÇ°´Û¤ÏÀ¾ÍÎÉ÷·úÃÛ¤ÎÂç¤¤Ê·úÊª¤Ç¡¢ÂçÀµ´ü¤Î±¿±Ä»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¡ÖÂÈø¹Û¶È½ê¡×¤Î´ðÁÃ¤ä¼Ì¿¿¤òÍê¤ê¤ËÉü¸µ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë´°À®¸å¡¢´Ø·¸¼Ô¤äÃÏ¸µ½»Ì±¸þ¤±¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£