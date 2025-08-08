九州南部では8日、秋雨前線の停滞と線状降水帯の発生で記録的な大雨となり、被害が出ています。今後、秋雨前線は北上するとみられ、9日からの3連休は広い範囲で大雨の恐れがあるとして、気象台が警戒を呼びかけています。

8日未明、鹿児島県霧島市に大雨特別警報が発表され、午後になって大雨警報に切り替えられました。記録的な大雨によって、各地に被害が出ています。



大雨の要因となる秋雨前線は今後、北上する見込みです。気象台は、佐賀県では8日夜から、福岡県では9日朝から11日までの3連休にかけて、大雨の恐れがあるとして警戒を呼びかけています。

最新の予報によりますと、佐賀県での雨量はいずれも多いところで、9日にかけて1時間に50ミリ、9日午後6時までの24時間に120ミリ、10日午後6時までの24時間に150ミリと予想されています。

福岡県での雨量はいずれも多いところで、9日にかけて1時間に40ミリ、9日午後6時までの24時間に100ミリ、10日午後6時までの24時間に200ミリと予想されています。



土砂災害・低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。



福岡県や佐賀県での大雨のピークは10日から11日にかけてとみられていて、気象台は最新の情報を確認するよう呼びかけています。