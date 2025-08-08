¡ÖÈô¹Ôµ¡¾è¤ë¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤·¤è¢ª¥Ï¥¤¡¢¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×ÌäÂê¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡È²ò·è¡É¤«¤â!? ¡Ö½¼ÅÅÀßÈ÷Âç¶¯²½¡×¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ã¤Æ¡©
¤â¤¦¡Ö½¼ÅÅ¥Ð¥È¥ë¡×¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡Ä¡£
¡ÖType-C¡×¤â
¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤Ç¤Ï2026Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Âè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë3³¬¹ñºÝÀþ¡¦¹ñÆâÀþÅë¾è¥¨¥ê¥¢¤Î½¼ÅÅÀßÈ÷¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÉô¶õ¹Á¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤ÏÌó1600Âæ¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤ÎÌó8³ä¤¬ºÂÀÊ¤«¤éÄ¾ÀÜ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½¾Íè¤Î½¼ÅÅÀßÈ÷¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÈUSB¤Î2¼ïÎà¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁýÀß¤¹¤ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÈUSB¤Ë²Ã¤¨¡¢Type-C¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¤Ï´û¤Ë¡¢Âè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¹ñÆâÀþ1¡Á7ÈÖÅë¾è¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÎÁýÀßºî¶È¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢¹ñÆâÀþ¤ÎÁ´3¥²¡¼¥È¡¢¹ñºÝÀþ¤ÎÁ´25¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë½ç¼¡ÁýÀß¤·¡¢2026Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Î´°Î»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï¡Öµ¡Æâ¤Ç¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÈÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢½¼ÅÅÀßÈ÷¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏÅë¾èÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò²÷Å¬¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
