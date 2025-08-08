通貨オプション　ボラティリティー　ドルストレートで１週間が高めの水準

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.39　8.16　7.37　7.20
1MO　9.70　7.80　7.90　7.11
3MO　10.03　7.83　8.60　7.50
6MO　9.91　7.64　8.86　7.61
9MO　9.87　7.62　9.00　7.78
1YR　9.86　7.59　9.16　7.89

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.16　8.86　8.44
1MO　8.69　8.52　8.08
3MO　9.40　8.95　8.22
6MO　9.66　9.13　8.16
9MO　9.88　9.38　8.21
1YR　9.99　9.53　8.21
東京時間16:42現在　参考値

　全般に落ち着いた展開となるなかで、ユーロドルなどドルストレートでは１週間ボラティリティーがやや高めの水準で推移している。来週１２日の米ＣＰＩ、１４日に米ＰＰＩが発表される予定となっており、自注目度の高いインフレ指標として相場変動材料となっている。