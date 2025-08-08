ÌÀÆü¤«¤é»°Ï¢µÙ¡ªÂçºå¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á²ÆµÙ¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤È¤á8Áª[2025Ç¯8·î9Æü¡Á11Æü]
º£½µËö¤Ï³ÆÃÏ¤Ç²ÆµÙ¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¡¹³«ºÅÍ½Äê¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)¡Á11Æü(½Ë)¤ËÂçºå¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ú²èÁü¡Û»°Ï¢µÙ¤ËÂçºå¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á²ÆµÙ¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È
¢£Âçºå¤ª²½¤±²°Éß ¡Á¼¿¹õ¤ÎÆ»²½»Õ¡Á (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏ / 7·î19Æü¡Á8·î31Æü)
²Æµ¨¸ÂÄê¤Î¤ª²½¤±²°ÉßÂè1ÃÆ¡£ËÜ³Ê¥Û¥é¡¼¶õ´Ö¤¬¤³¤Î²Æ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Ë5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼ºí©¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹õ¤¤¥Ô¥¨¥í¤ò3²ó¸«¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤ä¤¬¤ÆÄ®¤Ë±½¤¬¹¤¬¤ë¡Ö3ÅÙÌÜ¤Ë¹õ¤¤¥Ô¥¨¥í¤Ë²ñ¤¦¤È»¦¤µ¤ì¤ë¡×¡£Êâ¤¤¤Æ¿Ê¤à¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼·¿¤Î¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥é¡¼ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂçºå¤ª²½¤±²°Éß ¡Á¼¿¹õ¤ÎÆ»²½»Õ¡Á¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏ / ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶èÄá¸«4-17-1/ 2025Ç¯7·î19Æü(ÅÚ)¡Á8·î31Æü(Æü) / 11:00¡Á19:00(ºÇ½ª¼õÉÕ18:30)¡¡º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£À°Íý·ôÇÛÉÛ¤Î¾ì¹ç¤Ï»öÁ°À¶»»À© / 1200±ß
¢£ÀÖ¥ì¥ó¥¬ Kid's Water PARK (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæÅ´Ë¤Ä® / 7·î26Æü¡Á8·î17Æü)
¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤Ã¤¤ê¥×¡¼¥ëÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡£2025Ç¯¤Ï³«ºÅ´ü´Ö¤ò23Æü´Ö¤Ë±äÄ¹¤·¤Æ¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¹â¤µ7.5¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¯¥¸¥é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥·¥í¥¯¥Þ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÉÕ¤¥×¡¼¥ë¡Ö¥·¥í¥¯¥Þ¥³¥ó¥Ü¥é¥ó¥É¡×¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÀÖ¥ì¥ó¥¬ Kid's Water PARK¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæÅ´Ë¤Ä® / ÂçºåÉÜºæ»Ôºæ¶èÅ´Ë¤Ä®1ÈÖÃÏ/ 2025Ç¯7·î26Æü(ÅÚ)¡Á8·î17Æü(Æü) / 9:00¡Á12:00¡¢13:30¡Á16:30(ºÇ½ª¼õÉÕ16:00) ÅöÆü8:30¤«¤é¼õÉÕ³«»Ï¡£¸áÁ°¡¦¸á¸å¤Î2²óÀ©¢¨³Æ²óÀèÃå»Ò¤É¤â300¿Í / ¾®³ØÀ¸°Ê²¼500±ß¡£0ºÐ»ù¤ÈÉÕ¤Åº¤¤¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÏÌµÎÁ
¢£¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ì¤§¤¹ ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥«¥Ã¥× (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ê¤ó¤¯¤¦ÀôÆî / 8·î8Æü)
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ê¤ó¤¯¤¦ÀôÆî¡¢ÏÂ²Î»³¡¢Æüº¬Ìî¤Î3²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ½Áª¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³Æ²ñ¾ì¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬·è¾¡¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿60¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï8·î15Æü(¶â)¤Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ê¤ó¤¯¤¦ÀôÆî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤ÇÂÔ¤Ä¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤¹¤ë»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ®½Å¤Ê¥Ï¥¤¥Ï¥¤´ü¤ò»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ì¤§¤¹ ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ê¤ó¤¯¤¦ÀôÆî / ÂçºåÉÜÀôÆî»Ô¤ê¤ó¤¯¤¦ÆîÉÍ3-12 / Í½Áª¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â) / 11:00¡Á¡¢13:00¡Á ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¡£³Æ²óÄê°÷30¿Í¡£³«ºÅÆü»þÅÀ¤Ç¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Êâ¹Ô¤ÎÆýÍÄ»ù¤¬ÂÐ¾Ý / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£µ´ÌÇ¤Î¿Ï ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ ¡ÁÃº¼£Ïº¡¦Ç©Æ¦»Ò¡¦¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Á (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÆü / 8·î9Æü)
ãÞÌçÃº¼£Ïº¡¢ãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¡¢¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡£¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¼ê»ý¤Á¤Î¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¢¨Ç©Æ¦»Ò¤Î¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡Úµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÆü / ÂçºåÉÜ¼é¸ý»ÔÂçÆüÅìÄ®1-18 / 2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ) / (1)11:00¡Á¡¢(2)13:00¡Á¡¢(3)15:00¡Á ³Æ²ó30Ê¬Á°¤«¤é³«¾ì¡£»£±Æ²ñ»²²Ã¤Ë¤ÏÅöÆüÇÛÉÛ¤¹¤ëÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¡£ÅöÆü9:00¤è¤ê1F Í¹ÊØ¶ÉÁ°Æþ¸ý¤Ë¤Æ³Æ²ó50ÁÈ¡¢¹ç·×150ÁÈ¤ÎÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ(1ÁÈ¤Ë¤Ä¤1Ëç¢¨1ÁÈ4¿Í¤Þ¤Ç) / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£¶²Îµ¥ï¡¼¥ë¥É (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏ / 8·î9Æü¡Á12Æü)
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤ÎµðÂç¤Ê¶²Îµ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍ·¶ñ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¶²Îµ¤Î´é¤¬¾å¤«¤é¤Î¤¾¤¯Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Öfuwafuwa¥Ç¥£¥Î¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ä¡¢¥É¡¼¥àÆâ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥á¥¬¶²Îµ¥É¡¼¥à¡×¤Ê¤É¡¢ÅÐ¤Ã¤¿¤ê³ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Èô¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤ê¤È¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤Ù¤ë¡£
¡Ú¶²Îµ¥ï¡¼¥ë¥É¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏ / ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶èÄá¸«4-17-1 / 2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)¡Á12Æü(²Ð) / 10:00¡Á17:00(ºÇ½ª¼õÉÕ16:50) / 1²ó10Ê¬³Æ400±ß¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¥¯¡¼¥Ý¥óÄó¼¨¤Ç1¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë¤Ä¤»Ò¤É¤â1¿Í¤Þ¤Ç100±ß°ú¤
¢£¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥·¥ç¡¼ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë°ñÌÚ / 8·î10Æü)
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¥À¤Ï¡¢¤³¤à¤¹¤Ó¤Þ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤È¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤³¤à¤¹¤Ó¤Þ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤ä¤éºîÀï¤ò¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤Î½¤¹Ô¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë½¤¹Ô¤ÎÃ£¿Í¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢½¤¹Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤â°ì½ï¤Ë½¤¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ç...¡©¤Ï¤¿¤·¤Æ½¤¹Ô¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥·¥ç¡¼¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë°ñÌÚ / ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¾¾¥öËÜÄ®8-30 / 2025Ç¯8·î10Æü(Æü) / 1(1)11:00¡Á¡¢(2)15:00¡Á¡¡´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£ÃåºÂ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤Ë¤ÏÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¡£À°Íý·ô¤ÏÅöÆü8:30¤è¤ê1F¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëBÏ¢Íí¸ý¤Ë¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ó(³Æ²óÀèÃå450¿Í)¤ÎÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¢¨Î©¤Á¸«¤Ï¼«Í³¤Ë´ÑÍ÷²ÄÇ½ / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£¶²Îµ¤È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÆü / 8·î10Æü)
Á´Ä¹4.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶²Îµ¤¬¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÆü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥ô¥§¥í¥¥é¥×¥È¥ë2É¤¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë(¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý)¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¶²Îµ¤¿¤Á¤¬Êâ¤¯Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ°¤¯¸ÅÂåÀ¸Êª¤È¤Îµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡Ú¶²Îµ¤È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÆü / ÂçºåÉÜ¼é¸ý»ÔÂçÆüÅìÄ®1-18 / 2025Ç¯8·î10Æü(Æü) / (1)11:00¡Á¡¢(2)13:00¡Á¡¢(3)15:00¡Á¡¡»£±Æ²ñ»²²Ã¤Ë¤Ï¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¢¥×¥êÆâ¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¡£³Æ²óÀèÃå50ÁÈ(¹ç·×150ÁÈ)¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¸ÂÄê / Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£¤ï¤¯¤ï¤¯Ãù¶âÈ¢¤Å¤¯¤ê (¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / 8·î11Æü¡Á15Æü)
¤ï¤¯¤ï¤¯³Ú¤·¤¤¹©ºî¶µ¼¼¡£Ç´ÅÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë1¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃù¶âÈ¢¤¬ºî¤ì¤ë¡£À©ºî»þ´Ö¤Ï30Ê¬¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã²ÄÇ½(»öÁ°Í½ÌóÀ©)¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¹©ºî¤ä¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¤ï¤¯¤ï¤¯Ãù¶âÈ¢¤Å¤¯¤ê¡Û¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ / ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶èÅìÀõ¹á»³Ä®4-1-12 / 2025Ç¯8·î11Æü(½Ë)¡Á15Æü(¶â) / 10:30¡Á16:30¡¡³Æ30Ê¬¡ß12Éô¤Î»þ´ÖÀ©¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¡£³Æ²óÄê°÷17¿Í¡£Äê°÷¿ô¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÅöÆü»²²Ã¤â²ÄÇ½ / 1²ó600±ß¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëºæËÌ²ÖÅÄ¸ø¼°Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¡¼²èÌÌÄó¼¨¤Ç100±ß°ú¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
