»Ô¸÷¹©¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï57¡óÁý±×¤Ç¾å¿¶¤ìÃåÃÏ

¡¡»Ô¸÷¹©¶È <7244> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î8ÆüÂç°ú¤±¸å(17:10)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ57.3¡óÁý¤Î36.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î30²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£
¡¡ÄÌ´ü·×²è¤Î62²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï59.1¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î46.1¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39.4¡ó¸º¤Î25.3²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.3ÇÜ¤Î18.5²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.8¡ó¢ª4.6¡ó¤ËÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¡£
