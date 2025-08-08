東武鉄道株式会社は8日、2025年9月11日(木)に臨時特急列車「ゆっくり走るスペーシアX」を運転すると発表しました。この列車は東武日光駅から浅草駅まで、通常より約50分長い2時間37分かけて走行。特急列車でありながら後続の各駅停車にも追い抜かれるというユニークなダイヤ設定で、人気の車内設備を心ゆくまで満喫できます。

特急なのに各駅停車に追い抜かれる!? 異例のダイヤ設定

今回運転される「ゆっくり走るスペーシアX」の最大の魅力は、その名の通り「ゆっくり走る」こと。 通常であれば東武日光駅から浅草駅まで1時間50分程度で結ぶところを、あえて2時間37分かけて走行します。

このゆとりある所要時間を確保するため、ダイヤは「後発の特急列車ばかりか各駅停車列車にも追い抜かれる」という設定となっています。 これは、速達性よりも乗車時間そのものを楽しんでもらうことを目的としているため。

走るスイートルーム「コックピットスイート」やソファーをコの字型に配置した個室「コンパートメント」、クラシックなカフェのような「コックピットラウンジ」など、多彩な座席や設備が人気のスペーシアX。 いつもより長い時間、豪華な車内でゆっくりと贅沢な時間を過ごせます。

なお、2〜5号車を利用する場合、カフェの利用はオンライン整理券が必要となります。利用方法は事前に公式サイトを確認してください。

「ゆっくり走るスペーシアX」は8月11日発売！

「ゆっくり走るスペーシアX」は、9月11日（木）13:28東武日光発 、16:05浅草着となります。特急券の発売は、8月11日(月祝)の午前9時から。トブチケ・東武線各駅の券売機、または窓口（※押上、みなみ寄居、寄居、無人駅除く）東武トップツアーズ、その他主要代理店で購入できます。詳しい購入方法は、公式サイトをご確認ください。

速さだけが特急の魅力ではない、という新しい列車の楽しみ方を提案してくれる「ゆっくり走るスペーシアX」。日光で過ごした休日の締めくくりに、いつもとは違う優雅で特別な列車の旅を体験してみてはいかがでしょうか。

（画像：東武鉄道）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）