Snow Man¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤é¤±¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¤ËÄ©¤à¡ª¡¡Íè½µ¤Î¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡ÙSP
¡¡8·î15Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¤Ï¡¢2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£±éµ»ÎÏ¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¿·´ë²è¡Ö¤½¤ì¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢ÏÃÂê¤Î¡Öanan¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö»É¤µ¤ë¡×
¡¡¿·´ë²è¤È¤Ê¤ë¡Ö¤½¤ì¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥ÞÂæËÜ¤Ë±è¤Ã¤ÆSnow Man¤¬±éµ»¤ò¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂæËÜ¤ÏÅÓÃæ¤¬¥¹¥«¥¹¥«¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¾è¤êÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¥È¡¼¥¯¤ÏÈÖÁÈÂ¦¤¬»£¤ì¹âOK¤ÎÈ½ÃÇ¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡Ä¡£
¡¡¥í¥±ÅöÆü¡¢¸ÄÀÅª¤Ê³Ø¥é¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç³Ø¹»¤Ë¸½¤ì¤¿Snow Man¡£¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿ÂæËÜ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ8·î15Æü19»þÊüÁ÷¡£
