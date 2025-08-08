¡Ø¥¢¥¤¥à¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¡¦¥Ò¥¢¡Ù¿Í´Ö¤ÎÎä¹ó¤µ¤òÀÅ¤«¤ËÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¡¡¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¡×¥µ¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
¡¡Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²è½é¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾¾¢¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥µ¥ì¥¹´ÆÆÄºî¡Ø¥¢¥¤¥à¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¡¦¥Ò¥¢¡Ù¡Ê8·î8Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥ì¥¹´ÆÆÄ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÎä¹ó¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¹ñºÝÅªÉ¾²Á¤òÃÛ¤¤¤¿¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥µ¥ì¥¹¤¬¡¢Ä¹ÊÔ¤È¤·¤Æ¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÄ¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢·³»öÆÈºÛÀ¯¸¢²¼¤Ç¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿À¯¼£²È¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥ô¥¡¤È¡¢É×¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿ºÊ¥¨¥¦¥Ë¥»¤Î¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Âè81²ó¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¡¢Âè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²è»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à3ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡1970Ç¯Âå¡¢·³»öÀ¯¸¢²¼¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡£¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥ô¥¡¤È¤½¤ÎºÊ¥¨¥¦¥Ë¥»¤Ï¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹Âç»ÈÍ¶²ý»ö·ï¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¹ñ¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£ÍÞ°µ¤ÎÇÈ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¤Ï·³¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾ÃÂ©¤òÀä¤Ä¡£°¦¤¹¤ëÉ×¤òÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤¿¥¨¥¦¥Ë¥»¤Ï¡¢É¬»à¤Ë¤½¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÈà½÷¼«¿È¤â¤Þ¤¿·³¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë²á¹ó¤Ê¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¨¥¦¥Ë¥»¤Ï¿ôÆü¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É×¤Î¾ÃÂ©¤Ï°ìÀÚÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¥¦¥Ë¥»¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÀÌÛ¤ÈÆ®»Ö¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢É×¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤¿¤½¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ë¡¢Îò»Ë¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ì¥¹´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ´ó¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¡£¡Ö¾®ÄÅ°ÂÆóÏº¡¢¹Â¸ý·òÆó¡¢¾®ÎÓÀµ¼ù¤Î»þÂå¤«¤é¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Î»þÂå¤Þ¤ÇÆüËÜ±Ç²è¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕµÁ¿¼¤¤¡×¤È¸ø³«¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢´î¤Ó¤ÎÊª¸ì¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÍÁ³¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿ÁÓ¼º¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Â³¤±Äñ¹³¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÈºîÉÊ¤ò²òÀâ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢É×µß½Ð¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ò°®¤ëÍ§¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢·³»ÜÀß¤Ç¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤òº©´ê¤¹¤ë¥¨¥¦¥Ë¥»¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í§¿Í¤Ï¡¢¥¨¥¦¥Ë¥»¤ÎÉ¬»à¤ÎÁÊ¤¨¤ò¡Ö°¤¤¤±¤É¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎä¤¿¤¯µñÀä¡£¤Ê¤ª¤â¡ÖÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¡£ÂáÊá¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ×¤ÎÌ¿¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¥¨¥¦¥Ë¥»¤ò¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¡£¿®Íê¤äÍ§¾ð¤è¤ê¤â¶²ÉÝ¤¬¾¡¤ê¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤µ¤¨ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê¸ÉÎ©Ìµ±ç¤Î¶ì¤·¤µ¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÎä¹ó¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥ô¥¡°ì²È¤È¼ÂºÝ¤Ëº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤Î²È¤Ï¡¢»ä¤Î»×½Õ´ü¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿µ²±¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¸Í¤âÁë¤â³«¤±Êü¤¿¤ì¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤¿¿Í¡¹¤¬¼«Í³¤Ë½¸¤¦¤½¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢ÆÈºÛ²¼¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆÃ°Û¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤Î²È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Î½Ì¿Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¡Ê¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥ô¥¡¤¬¼ºí©¤¹¤ëÁ°¤Î¡Ë1960Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ë¡¼¥Þ¥¤¥ä¡¼¤ä¥ë¥·¥ª¡¦¥³¥¹¥¿¤Î·úÃÛ¡¢¥«¥¨¥¿¡¼¥Î¡¦¥ô¥§¥í¡¼¥¾¤ä¥¸¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¸¥ë¤Î²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥Í¥Þ¡¦¥Î¡¼¥ô¥©¤Î±Ç²è±¿Æ°¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Í³¤ÇÊñÀÝÅª¤ÊÌ¤Íè¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥ô¥¡²È¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤òÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ÂÁ©¤·¡¢Äñ¹³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤·¤«¤·¡Ö1964Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤ò²¡¤·ÄÙ¤·¡¢¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¤ÎÈá·àÅª¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤È»ê¤ë²áÄø¤Î·èÄêÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¼«Í³¤ò´õµá¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î´õË¾¤Î»þÂå¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÍÞ°µ¤ÈË½ÎÏ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î²áÄø¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËºÆ¤Ó·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡ÀÅ¤«¤Ê·Ù¾â¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¥à¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¡¦¥Ò¥¢¡Ù¤Ï¡¢8·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£