¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¼¡²óºî¤â¥á¥¬¥Û¥ó
¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢DC¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó¤¬¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¼¡²óºî¡×¤ÎµÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤È¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡ÙÂè2ÃÆÍ½¹ð±ÇÁü¡¡¸÷Àþ¤òÍá¤Ó¤»¤ëUltraman¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤â
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤Î·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎCEO¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¶¥¹¥é¥Õ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¥¬¥ó¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È±é¤¸¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¿·ºî±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ò¼¹É®Ãæ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¼¡²óºî¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤ËDC¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¬¥ó¤È¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¥Õ¥é¥ó¤Î²¼¡¢¿·À¸DC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢7·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦¤Ç5²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó827.7²¯±ß¡ËÄ¶¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡DC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ô¡¼¥¹¥á¥¤¥«¡¼¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢8·î22Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£2026Ç¯¤Ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥¯¥ì¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¤¬º£Ç¯Ãæ¤Ë»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¶¥¹¥é¥Õ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¤¸¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¼Ò¤ÎÅê»ñ²È¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎDCU¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¬¡¼¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î4¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼ç¼´¤Ë¤¹¤ë»Ý¤òÀâÌÀ¡£¥¬¥ó¤âÀè·î¤³¤ì¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¤³¤Î4¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á´¤Æ¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î2¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
