ÅÏÅ¯Ìé¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥¿ー¤À¤Ã¤¿¡¡¡ØÀ¸Ì¿Ç³¤æ¡Ù¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿º²¤ÎÌ¾±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÅ¯Ìé¤¬ÀÂµî¤·¤Æ¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÏ¤Ï1965Ç¯¤ËÆü³è¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆü³è¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ÐÍÛ¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤ä¾®ÎÓ°°¤Ê¤É¤Î±Ç²è¥¹¥¿ー¤òÇÚ½Ð¤·¤¿1950Ç¯Âå¤Îº¢¤ÎÀª¤¤¤Ï¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÏ¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÃË¤Ã¤Ý¤¤ºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Æü³è¤¬¥í¥Þ¥ó¥Ý¥ë¥ÎÏ©Àþ¤ËÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°Ü¤·¤¿¡£1971Ç¯¤ËÆü³è±Ç²è¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë¤·¤ÆÂº·É¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿Íµ¼¡Ïº¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢ÀÐ¸¶¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¼Ò¡£¤³¤³¤«¤éÅÏ¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
»²¹Í¡§ÅÏÅ¯Ìé¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤é½¸·ë¡¡¡Ø¥´¥ê¥é¡¦·Ù»ëÄ£ÁÜººÂè8ÈÉ¡Ù¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷
¡¡²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÅÏ¤¬¹¤¯¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØÂçÅÔ²ñ¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê1976Ç¯～1979Ç¯¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê1979Ç¯～1984Ç¯¡Ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº À¸ÃÂ90¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¥×¥íÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤ò½¸ÃæÅª¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î8·î¤Ë¡ÖË×¸å5Ç¯ ÅÏÅ¯ÌéÆÃ½¸¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Ì¾ºî¤ò°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ë¡£8·î10ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÀ¸Ì¿Ç³¤æ ºÊ¤èÌ¼¤è¡¢²æ¤¬¿ÍÀ¸¤Ë²ù¤¤¤Ê¤·¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç´Ñ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡ØÀ¸Ì¿Ç³¤æ¡Ù¤Ï¡¢ÅÏ¼«¿È¤¬Ä¾Ä²´â¤ÎÄ¹´üÎÅÍÜ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ºÇ½é¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¸Î¤ËÀ¸Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢1987Ç¯¤ËÉÂ»à¤·¤¿ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÊû¤°°ìÊ¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£1980Ç¯Âå¤ÏÀÐ¸¶¥×¥í¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤¿ÅÏ¤À¤¬¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ°Ê¹ß¤Î1990Ç¯Âå¤«¤é¤Ï¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¿Í¾ðÌ£¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÂ¿¤¯±é¤¸¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÅÏÅ¯Ìé¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¹¤°»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç»º°¤Î¥¹ー¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù¤ÎÃË¤¯¤µ¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤À¤±»ëÄ°¼Ô¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù¤ÎÁ°¿È¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ØÂçÅÔ²ñ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂè1ºîÌÜ¡ØÂçÅÔ²ñ-Æ®¤¤¤ÎÆü¡¹-¡Ù¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¸å¡¹¤Î¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù¤ÎÂçÌç·³ÃÄ¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡¢ÃÏÌ£¤Ç¼ÂÄ¾¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Çä¤êÊª¤À¤Ã¤¿¡£¡ØÂçÅÔ²ñ-Æ®¤¤¤ÎÆü¡¹-¡Ù¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ»ö·ï¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÁÜººÂè4²Ý½êÂ°¤Î¹õ´ä·º»ö¤¬¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤ò¿ÈÆâ¤Ë»ý¤Ä¿Í¤ä¡¢Ë½ÎÏ¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¿Í¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÈó¶È¤ÈÈá°¥¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥Ë¥º¥à°î¤ì¤ë·º»ö¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¡ØÂçÅÔ²ñ-Æ®¤¤¤ÎÆü¡¹-¡Ù¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿ーÁÒËÜæâ¤Î¼ÂÄ¾¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£½Æ·âÀï¤ä¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤·¤¿Âè2ºî¡ØÂçÅÔ²ñ PARTII¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¡¢Âè3ºî¡ØÂçÅÔ²ñ PARTIII¡Ù¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÄÏ¤ß¡¢¹ñ²ñµÄ»öÆ²Á°¤òÂç·¿Áõ¹Ã¼Ö¤¬Áö¤ë¶¯Îõ¤ÊÄÏ¤ß¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù¡Ê1979Ç¯¡Ë¤Ø¤È·ë¼Â¤¹¤ë¡£¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù½é´ü¤Îº¢¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ØÂçÅÔ²ñ PARTIII¡Ù¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇË³Ê¤ÎÀ½ºîÈñ¤ÈÊªÎÌÀï¡¢·úÃÛÊª¤È¾è¤êÊª¤ÎÇúÇË¤Ê¤É¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤ÇÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨14¡ó¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÂçÅÔ²ñ-Æ®¤¤¤ÎÆü¡¹-¡Ù¤Ç¤ÎÅÏ¤Ï¡¢¿Î²ÊÌÀ»Ò¤¬±é¤¸¤ëËå¤ÈÉ÷Ï¤²³¤ò¼ê¤ËÁ¬Åò¤Ø¤ÎÌëÆ»¤òÊâ¤¯ÎÉ¤·»µ®¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¡ØÂçÅÔ²ñ PARTII¡Ù¤Ç¤Ï¾¾ÅÄÍ¥ºî¤Î¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥³¥ï¥â¥Æ¤Î·º»ö¤ò±é¤¸¤¿¡£¡ØÂçÅÔ²ñ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀÐ¸¶¥×¥í¤¬À©ºî¤·¤¿¥Ûー¥à¥É¥é¥ÞÉ÷»þÂå·à¡ØÉâÏ²±À¡Ù¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢½÷Í·¤Ó¤¬¹¥¤¤Ê¼ç¿Í¸øÌò¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿¼Çµï¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÉâÏ²±À¡Ù¤Ï¡¢¹ÅÇÉ¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÅÏ¤¬ÆðÇÉ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¤ÏÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÀ¸Ì¿Ç³¤æ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö²æ¤¬¿ÍÀ¸¤Ë²ù¤¤¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÏÃ¤Î¥Í¥¿¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À»ö¶È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢À¸Ì¿¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ÆÀ¤¤òµî¤ë¡¢¤¢¤ë°ì²ð¤Î´ë¶È¼Ò°÷¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¸¶ºî¤Ï¡ØÇ³¤æ¤ë¤È¤¡Ù¤ä¡¢¡Ø¶âÍ»Éå¿ªÎóÅç¡Ù¤Ê¤É±ÇÁü²½ºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ëºî²È¡¦¹â¿ùÎÉ¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡£ÂçÊ¬¤Ë¤¢¤ë²½³Ø¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷¤Î¿Í°÷À°Íý¤¬·×²è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¼¼Ä¹¤¬¼Ò°÷¤Î²ò¸Û¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¹©¾ì¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¡¢Ç®¤¤¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÏ¤Ï¡¢Åìµþ¤ËºÊ¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤òÃÖ¤¤¤ÆÂçÊ¬¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Î³Áºê¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í°÷À°Íý¤ËÈ¿ÂÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤òµ¯¤³¤¹¹©¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Û¤«ÀÕÇ¤¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¶¹´Ö¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢½¾¶È°÷¤ò¼¤á¤µ¤»¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦ÂçÊ¬¹©¾ì¤òÆüËÜ°ì¤Î²½³Ø¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤¹¤Ù¤¯¿´·ì¤òÃí¤°¡£Æ¯¤²á¤®¤¬ã®¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èà¤ÏµÞÀÇò·ìÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£½½¼ë¹¬Âå¤¬Ê±¤¹¤ë³Áºê¤ÎºÊ¤Ï¡¢É×¤äÌ¼¡¢³Áºê¤ÎÍ§¿Í¤é¤Ë»ö¼Â¤òÉú¤»¤ÆÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ë¤Þ¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£ÉÂµ¤¤Ç½ù¡¹¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éô²¼¤È²ÈÂ²¤ËÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ëÅÏ¤ÎÇ®¤¤±éµ»¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÏÅ¯Ìé¤ÏÆü³è¤¬·¹¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÃÙ¤¤¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æü³èÁ´À¹´ü¤Î¼µ¸Í¾û¤äÀÖÌÚ·½°ìÏº¡¢ÆóÃ«±ÑÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¡È±Ç²è¥¹¥¿ー¡É¤Û¤É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£ÆÃ¤ËÀÐ¸¶¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤«¤é¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£1970Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤ÎÅÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Êõ¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¡Ö¾¾ÃÝÇß¡×¤Î¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ¤Î¹ÅÇÉ¤Ê°õ¾Ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢²ÉÌÛ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆü³è½Ð¿È¤ÎÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤Ï¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¤Ç¡¢ÆóÃ«±ÑÌÀ¤Ï¡ØÆÃÁÜºÇÁ°Àþ¡Ù¤Ç¡¢ÅÏÅ¯Ìé¤Ï¡ØÂçÅÔ²ñ¡Ù¡Ü¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù¤Ç·º»ö¥É¥é¥Þ¤Î¥Ü¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ë°é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¡£¡ØÀ¾Éô·Ù»¡ PART-III¡Ù¤ÇÅÏ¤¬±é¤¸¤ëÂçÌç¤¬ÁÔÀä¤Ê½Þ¿¦¤ò¤¹¤ëºÇ½ª²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢1984Ç¯¤ÎÊüÁ÷Åö»þ¤Ë25¡ó¤â¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¡¢¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ÏÌÚÊëÌò¤ÎÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤¬Ç÷¿¿¤ÎÃËµã¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç9·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊÊ¸¡á¤Î¤¶¤ï¤è¤·¤Î¤ê¡Ë